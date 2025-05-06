“Hablemos de Inmigración: DHS ofrece $1,000 para irse de EEUU, ¿de qué se trata el plan y cuáles son los riesgos?

Video Cancelan festividades del Cinco de Mayo en varias ciudades por temor a operativos migratorios

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, junto al abogado Armando Olmedo, y el abogado invitado Haim Vásquez, explican las claves de la nueva estrategia lanzada por el gobierno de pagar $1,000 a cada inmigrante indocumentado que decida irse del país utilizando la aplicación CBP Home.

Mira aquí el programa:

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el lunes una nueva herramienta para motivar a los inmigrantes indocumentados que decidan irse de Estados Unidos. El proceso se llevará a cabo de la aplicación móvil CBP Home y el gobierno lo denomina como una “asistencia de viaje”.

Cualquier extranjero indocumentado que utilice la aplicación CBP Home para regresar, “recibirá un estipendio de $1,000 dólares, que se pagará una vez confirmado su regreso a su país de origen a través de la aplicación”, se lee en el anuncio.

Tras el anuncio saltaron las alarmas. ¿Qué pasa con los derechos de permanencia de los extranjeros que tienen un trámite en proceso? ¿A quién denomina indocumentado el gobierno de Trump? ¿Qué pasa con aquellos que ingresaron durante el anterior gobierno del presidente Joe Biden y esperan, por ejemplo, la resolución de sus casos de asilo?

El DHS asegura que la salida del país bajo esta nueva herramienta es una forma digna que permitirá a los extranjeros indocumentados “evitar ser interceptados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)”. Señala además que el DHS reducirá los costos de una deportación en aproximadamente un 70%. “Actualmente, el costo promedio de arrestar, detener y expulsar a un extranjero indocumentado es de $17,121”, indica.

Pero abogados consultados por Univision Noticias advirtieron que, antes de tomar una decisión y entrar en contacto con el gobierno, los indocumentados deben “buscar consejo legal” para no afectar “sus derechos de permanencia”.

El DHS asegura que quiens participen en el programa de CBP Home "puede ayudar a preservar la opción de que un extranjero indocumentado reingrese legalmente a Estados Unidos en el futuro". Pero no advierte las consecuencias para un indocumentado que haya acumulado tiempo ilegal de permanencia poner un pie fuera del país.

