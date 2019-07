Fustigan el desprecio de Trump a menores migrantes por el trato en los centros de detención del CBP

“Si los inmigrantes ilegales no están satisfechos con las condiciones en los centros de detención construidos o reacondicionados rápidamente, solo díganles que no vengan. Todos ¡los problemas resueltos!”, escribió el mandatario en su cuenta de la red social Twitter.

En ellas, los menores describen, entre otros abusos, malos tratos, privaciones de alimentos, no los dejan bañarse en cinco o seis días, no les permiten lavarse los dientes, recién nacidos durmiendo en el suelo , falta de una adecuada atención médica y tampoco les informan sobre sus derechos.

Sitios inadecuados

El tiempo máximo de detención en los centros del CBP no debe pasar de 72 horas (3 días), reconoce el gobierno. En cuando al tiempo de detención posterior, una vez que los detenidos son entregados a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) o al Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), “debe hacerse “dentro de un promedio de 20 días”, precisa un reporte del Centro de Estudios de Inmigración (CIS).

“El Acuerdo requiere que los niños no estén detenidos durante largo tiempo y garantiza el bienestar de los niños durante la detención”, agrega Sánchez.

La abogada indica además que, “un centro de detención no es un sitio adecuado para un niño. Cuando a un niño le falta lo básico para vivir, como por ejemplo falta de higiene, de baños, de pasta dentífrica, cepillos de dientes, comida, asistencia médica, cama, educación, recreo, opino que se se está violando el Acuerdo Flores”.

No es nuevo

Sánchez-Roig dijo además que “esta no es la primera vez que se viola el Acuerdo Flores. Hay registros de abusos durante las últimas administraciones. Esto sucede porque nunca están preparados para el número de niños que pueden entrar, aunque deberían aprender por la experiencia y porque no les importa maltratar a aquellas personas que ellos consideran inferior y que no quieren en el país”.