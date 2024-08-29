Cambiar Ciudad
Preguntas y respuestas Inmigracion

Hablemos de Inmigración: ¿a quién afecta el freno al ‘parole in place’?

El programa que se transmite cada miércoles a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y el canal de Univision Noticias en Facebook, analizó las claves del fallo que freno el ‘parole in place’.

Por:
Univision
Video "Es frustrante": madre hispana tras la suspensión temporal del programa migratorio 'parole in place'

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, y el vicepresidente y consejero general de inmigración de Televisa Univision, Armando Olmedo, analizaron las claves del fallo judicial que detuvo temporalmente por 14 días el 'parole in place', beneficio migratorio que permite a unos 550,000 cónyuges indocumentados e hijastros de ciudadanos estadounidenses recibir las residencia legal permanente dentro de Estados Unidos y que había entrado en vigor el 19 de agosto.

¿Quiénes son los indocumentados afectados por la sentencia? ¿Qué pueden hacer mientras esperan un segundo dictamen? ¿Qué pasa con las solicitudes que fueron presentadas al servicio de inmigración antes del fallo?

Más sobre Preguntas y respuestas Inmigracion

‘Hablemos de Inmigración’: Explicamos alcances de la cancelación del 'parole' humanitario
2 mins

‘Hablemos de Inmigración’: Explicamos alcances de la cancelación del 'parole' humanitario

Inmigración
Mira aquí el show "Las nuevas reglas de inmigración" con las respuestas de abogados de inmigración
3 mins

Mira aquí el show "Las nuevas reglas de inmigración" con las respuestas de abogados de inmigración

Inmigración
‘La Voz de la Mañana’ te ayuda y responde tus preguntas de inmigración
2 mins

‘La Voz de la Mañana’ te ayuda y responde tus preguntas de inmigración

Inmigración
“Hablemos de Inmigración”: Senado tiene en sus manos proyecto de ley que aprueba deportaciones por DUI
3 mins

“Hablemos de Inmigración”: Senado tiene en sus manos proyecto de ley que aprueba deportaciones por DUI

Inmigración
“Hablemos de Inmigración”: ICE busca acelerar deportaciones con millonario presupuesto
2 mins

“Hablemos de Inmigración”: ICE busca acelerar deportaciones con millonario presupuesto

Inmigración
'Hablemos de Inmigración': USCIS endurece requisitos para convertirse en ciudadano de EEUU
2 mins

'Hablemos de Inmigración': USCIS endurece requisitos para convertirse en ciudadano de EEUU

Inmigración
En vivo: Respondemos en directo tus preguntas sobre inmigración. Llámanos ahora gratis
4 mins

En vivo: Respondemos en directo tus preguntas sobre inmigración. Llámanos ahora gratis

Inmigración
‘Hablemos de Inmigración’: nuevas reglas para peticiones familiares, USCIS endurece revisión de antecedentes
2 mins

‘Hablemos de Inmigración’: nuevas reglas para peticiones familiares, USCIS endurece revisión de antecedentes

Inmigración
‘Hablemos de Inmigración’: USCIS anuncia cambios en el examen de ciudadanía y visas H-1B. Te explicamos
2 mins

‘Hablemos de Inmigración’: USCIS anuncia cambios en el examen de ciudadanía y visas H-1B. Te explicamos

Inmigración
‘Hablemos de Inmigración’: endurecimiento de la política migratoria, a quién afecta y qué hacer
3 mins

‘Hablemos de Inmigración’: endurecimiento de la política migratoria, a quién afecta y qué hacer

Inmigración


En el programa también se habló de los requisitos básicos del plan migratorio divulgados por el servicio de inmigración y qué pasa con aquellos inmigrantes que cumplen con todos los requisitos pero tienen una orden de deportación.

PUBLICIDAD

Además, reiteraron que si el gobierno rechaza una solicitud de 'parole in place', incluso durante el freno temporal, puede incluso enviar una Notificación de Comparecencia (NTA) y abrir un proceso de deportación. Y tambien respondieron preguntas en vivo de usuarios de Univision Noticias desde varios estados del país, quienes las hicieron en vivo utilizando las cámaras de sus teléfonos móviles, computadoras o a través del chat del programa.

‘Hablemos de Inmigración’ es un espacio creado para conectarnos con nuestros usuarios, compartir información, conocimiento y responder preguntas con abogados de inmigración autorizados para dar consejo legal.

En el programa estuvo como invitada la abogada de inmigración y exfiscal de inmigración Rebeca Sánchez-Roig, Los expertos también hablaron de otros temas importantes para la comunidad, inquietudes, dudas respecto a sus trámites de inmigración pendientes y temores en cuanto a sus futuros inmediatos en Estados Unidos.

‘Hablemos de Inmigración’ se transmite en vivo cada miércoles a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y Univision Noticias en Facebook a partir de las 7 PM (hora del Este).

Relacionados:
Preguntas y respuestas InmigracionParole in placeInmigrantes indocumentadosDeportacionesGreen Card

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD