Hablemos de Inmigración: ¿a quién afecta el freno al ‘parole in place’?

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, y el vicepresidente y consejero general de inmigración de Televisa Univision, Armando Olmedo, analizaron las claves del fallo judicial que detuvo temporalmente por 14 días el 'parole in place', beneficio migratorio que permite a unos 550,000 cónyuges indocumentados e hijastros de ciudadanos estadounidenses recibir las residencia legal permanente dentro de Estados Unidos y que había entrado en vigor el 19 de agosto.

¿Quiénes son los indocumentados afectados por la sentencia? ¿Qué pueden hacer mientras esperan un segundo dictamen? ¿Qué pasa con las solicitudes que fueron presentadas al servicio de inmigración antes del fallo?



En el programa también se habló de los requisitos básicos del plan migratorio divulgados por el servicio de inmigración y qué pasa con aquellos inmigrantes que cumplen con todos los requisitos pero tienen una orden de deportación.

PUBLICIDAD

Además, reiteraron que si el gobierno rechaza una solicitud de 'parole in place', incluso durante el freno temporal, puede incluso enviar una Notificación de Comparecencia (NTA) y abrir un proceso de deportación. Y tambien respondieron preguntas en vivo de usuarios de Univision Noticias desde varios estados del país, quienes las hicieron en vivo utilizando las cámaras de sus teléfonos móviles, computadoras o a través del chat del programa.

‘Hablemos de Inmigración’ es un espacio creado para conectarnos con nuestros usuarios, compartir información, conocimiento y responder preguntas con abogados de inmigración autorizados para dar consejo legal.

En el programa estuvo como invitada la abogada de inmigración y exfiscal de inmigración Rebeca Sánchez-Roig, Los expertos también hablaron de otros temas importantes para la comunidad, inquietudes, dudas respecto a sus trámites de inmigración pendientes y temores en cuanto a sus futuros inmediatos en Estados Unidos.