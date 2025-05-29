Cambiar Ciudad
Deportaciones

El caso del estudiante de secundaria venezolano detenido por ICE tras una audiencia de asilo

Dylan, un estudiante de 20 años que vive en un refugio en Nueva York con su familia, fue detenido por agentes de ICE luego de que un juez desestimó su caso de asilo, según reportes. La fiscal general del estado calificó el procedimiento de "despreciable".

Por:
Univision
Video Estudiante hispano es detenido por ICE tras acudir a una cita en una corte de Inmigración en NY

Dylan, un estudiante venezolano de una escuela secundaria que vive con su madre y sus dos hermanos en un albergue en el Bronx, en Nueva York, fue detenido por funcionarios de la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) la semana pasada en una corte, luego de que un juez desestimó su caso de solicitud de asilo, según reportes de distintos medios.

El inmigrante había ingresado a Estados Unidos en abril de 2024 a través del programa CBP One del gobierno de Joe Biden. Pudo entrar al país mientras se tramitaba su solicitud de asilo: obtuvo un permiso de trabajo y licencia de conducir, de acuerdo con sus abogados y su madre, de nombre Raiza, reportó el medio Chalkbeat.

Inmigración

Dylan, de 20 años de edad, trabajaba a medio tiempo como repartidor y trataba de reunir dinero para mudar a su familia a un departamento propio.

El día de su cita en la corte asistió sin un abogado porque él y su familia pensaron que era un procedimiento rutinario. En cambio, inadvertidamente quedó sin protección legal y fue detenido por tres agentes de ICE que lo siguieron fuera de la corte.

Letitia James, fiscal general de Nueva York, dijo sobre el caso que Dylan: "Siguió nuestro proceso legal y está tratando de obtener una educación y mantener a su familia. ICE aprovechó su fecha de audiencia judicial para arrestarlo. Es despreciable".

Dylan es estudiante de ELLIS Prep, una escuela pública internacional del Bronx, en Nueva York.

Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional confirmó que fue arrestado y puesto en "procedimiento de deportación acelerada".

