“En mi corazón estaba muerto”: dos inmigrantes encuentran a su hermano 30 años después

“Preguntaba si me lo habían visto y nadie me decía nada”, comentó ella sobre la búsqueda de tres décadas que en algún momento se volvió resignación. “En mi corazón estaba muerto”, confesó.

Con los años, Wilfredo también cambió de domicilio y de número telefónico. Su caso se complicó porque es analfabeta y no sabe nada sobre tecnología. No lo hallaron ni siquiera en Facebook, una herramienta útil para localizar personas, porque no tiene una cuenta en esa red social.

Así se localizaron los hermanos Vides

“Le pregunté: ‘¿Usted tiene hermanos?’. ‘Sí’, me dice. Y empezó a decir uno por uno los nombres, que me coincidían con lo que tenía en pantalla”, comentó el funcionario.

Pronto, los hermanos compartieron teléfonos y acordaron verse en la casa de Wilfredo en Camarillo. Antes de llegar, Walter le dio la buena noticia a Concepción. “No vas a creer quién me llamó”, le dijo todavía guardando la sorpresa. “Wilfredo. Me dijo que nos ha andado buscando”.

Esa misma tarde, Wilfredo y Walter se fundieron en un abrazo afectuoso que duró varios segundos. “Ya lo encontró grande, cuando yo me vine estaba chiquito. Si lo hubiera mirado en la calle no lo conozco”, comentó Wilfredo sobre su reacción al encontrarse con su hermano menor.

Dos días después, el 8 de mayo, Concepción acudió a la casa de Wilfredo y apenas lo vio le brotaron las lágrimas. “¿Cómo has estado hermano?”, le preguntó con la voz entrecortada, mientras se acercaba a él. “Tantos años sin verte, no te conociera si te hubiera visto”, expresó entre sus brazos.

Mientras tanto, Wilfredo no cabe de la felicidad, que solo desaparece al recordar que hace unos días no sabía nada de su madre y sus hermanos. Su padre falleció hace dos años. “No tenía nada de familia, estaba solo; ahora me siento contento”, expresó. “Le doy gracias a Dios porque miré viva a mi madre. El día que la vea en persona será lo mejor que me haya pasado en la vida”.