En carpas, por videoconferencia y casi sin testigos: así se decide el futuro de los solicitantes de asilo enviados a México

"Está claro que la manera en que estas cortes en tiendas están construidas es para aislar a los solicitantes de asilo del público lo máximo posible y que no puedan conseguir ayuda. Así que mucha gente no tiene asistencia legal", lamenta la directora de abogacía de AI en declaraciones a Univision Noticias. "Hay mucha gente que está intentando hacer todo bien por todas las maneras y aún así los devuelven a México y no entienden por qué. No entienden por qué vienen a corte, no tienen orientación legal ni explicación del proceso".