Qué espera en EEUU a los solicitantes de asilo que llegan a la frontera de México

Llegan a la frontera estadounidense desde todas partes del mundo: Eritrea, Guatemala, Pakistán, Afganistán, Ghana, Uzbekistán y muchos otros países. Vienen en busca de asilo, insistiendo en que enfrentan persecución por su religión, su sexualidad o por apoyar a los políticos equivocados.

Durante generaciones, se les había dado la oportunidad de presentar su caso ante las autoridades estadounidenses.

Ya no.

“No nos dieron un oficial de ICE con quien hablar. No nos dieron una entrevista. Nadie me preguntó qué pasó”, dijo un trabajador electoral ruso que solicitó asilo en Estados Unidos después de que, según él, lo atraparon con grabaciones de video en el que registró fraude electoral. El 26 de febrero, fue deportado a Costa Rica con su esposa y su hijo pequeño.

El 20 de enero, justo después de comenzar su segundo mandato, el presidente Donald Trump suspendió el sistema de asilo como parte de su amplia ofensiva contra la inmigración ilegal, emitiendo una serie de órdenes ejecutivas diseñadas para detener lo que él llamó la "invasión" de Estados Unidos.

Lo que los solicitantes de asilo encuentran ahora, según abogados, activistas e inmigrantes, es una situación turbia y en constante cambio, con pocas reglas claras, donde las personas pueden ser deportadas a países que desconocen por completo tras breves conversaciones con funcionarios de inmigración, mientras que otras permanecen bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los abogados que trabajan frecuentemente con solicitantes de asilo en la frontera afirman que sus teléfonos han quedado en silencio desde que Trump asumió el cargo. Sospechan que muchos de los que cruzan la frontera son expulsados inmediatamente sin posibilidad de asilo o detenidos a la espera de ser evaluados en virtud de la convención de la ONU contra la tortura, cuya solicitud es más difícil que la del asilo.

“No creo que nadie tenga del todo claro qué sucede cuando las personas se presentan y solicitan asilo”, declaró Bella Mosselmans, directora del Consejo Global de Litigios Estratégicos.

Las restricciones enfrentan impugnaciones judiciales

Una maraña de demandas, apelaciones y contrademandas ha llenado los tribunales mientras la administración Trump se enfrenta a activistas que argumentan que las amplias restricciones ponen ilegalmente en peligro a quienes huyen de la persecución.

En una batalla legal clave, se espera que un juez federal decida si los tribunales pueden revisar el uso que la administración hace de las alegaciones de invasión para justificar la suspensión del asilo. No hay fecha fijada para ese fallo.

El gobierno afirma que su declaración de invasión no está sujeta a supervisión judicial, y en un momento dado la calificó de “una cuestión política irrevisable”.

Sin embargo, los grupos de derechos humanos que se enfrentan a la decisión, encabezados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), hablan de una resolución “tan ilegal como sin precedentes” en la demanda presentada ante un tribunal federal de Washington DC.

Los cruces fronterizos ilegales, que se dispararon durante los primeros años de la administración del presidente Joe Biden, alcanzando casi 10,000 arrestos diarios a finales de 2024, disminuyeron significativamente durante su último año de mandato y se desplomaron aún más tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Sin embargo, más de 200 personas siguen siendo arrestadas a diario por cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos. Algunas de estas personas solicitan asilo, aunque no se sabe con certeza cuántas.

Paulina Reyes-Perrariz, abogada gerente de la oficina de San Diego del Immigrant Defenders Law Center, comentó que su oficina recibía en ocasiones entre 10 y 15 llamadas diarias sobre asilo después de que Biden implementara las restricciones en 2024.

Esa cifra se ha reducido a casi nada, con solo unas pocas llamadas desde el 20 de enero. Además, añadió, los abogados no están seguros de cómo gestionar los casos de asilo. “Es realmente difícil consultar y asesorar a las personas cuando desconocemos el proceso”, afirmó.

Expulsados del país pese a haberlo hecho ‘todo bien’

El hombre ruso, que pidió no ser identificado por temor a ser perseguido si regresa a su país, no esperaba nada de esto. “Nos sentimos traicionados”, dijo el hombre de 36 años. “Hicimos todo bien”.

La familia había seguido las reglas escrupulosamente. Viajaron a México en mayo de 2024, encontraron un lugar barato para alquilar cerca de la frontera con California y esperaron casi nueve meses para programar una entrevista de asilo.

El 14 de enero, les dijeron que su entrevista sería el 2 de febrero. El 20 de enero, la entrevista fue cancelada.

Momentos después de que Trump asumiera el cargo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza anunció que había depurado el sistema utilizado para programar entrevistas de asilo y cancelado decenas de miles de citas existentes.

No había forma de apelar.

La familia rusa acudió a un cruce fronterizo de San Diego para solicitar asilo, donde fueron detenidos, dijo.

Unas semanas después, se encontraban entre los inmigrantes que fueron esposados, encadenados y trasladados en avión a Costa Rica. Solo los niños quedaron libres.

Recurrir a otros países para retener a los deportados

La administración Trump ha intentado acelerar las deportaciones convirtiendo a países como Costa Rica y Panamá en "puentes", deteniendo temporalmente a los deportados mientras esperan su regreso a sus países de origen o a terceros países.

A principios de este año, unos 200 migrantes fueron deportados de Estados Unidos a Costa Rica y aproximadamente 300 fueron enviados a Panamá.

Para quienes apoyan controles migratorios más estrictos, el sistema de asilo siempre ha estado plagado de solicitudes exageradas de personas que no enfrentan peligros reales. En los últimos años, entre un tercio y la mitad de las solicitudes de asilo fueron aprobadas por los jueces.

Incluso algunos políticos que se consideran proinmigración afirman que el sistema enfrenta demasiados abusos.

“Personas de todo el mundo han aprendido que pueden solicitar asilo y permanecer en Estados Unidos indefinidamente para tramitar sus casos”, escribió el año pasado en The Wall Street Journal el representante estadounidense retirado Barney Frank, un veterano demócrata en el Congreso, defendiendo el endurecimiento de las políticas de asilo por parte de Biden en medio de una oleada de inmigración ilegal.

Un futuro incierto para los solicitantes de asilo

Muchos de los inmigrantes con los que llegaron han abandonado el centro de detención costarricense donde fueron internados inicialmente, pero la familia rusa se ha quedado. El hombre no se imagina regresar a Rusia y no tiene adónde ir.

Él y su esposa pasan los días enseñando ruso y algo de inglés a su hijo. Organiza partidos de voleibol para mantener a la gente ocupada.

No está enojado con Estados Unidos. Entiende que el gobierno quiera tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal. Pero, añade, él corre un verdadero peligro, cumplió las normas y no entiende por qué no tuvo la oportunidad de defender su caso.