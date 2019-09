Denuncian cortes de inmigración "secretas" que el gobierno instala en la frontera

La escasa información respecto al traslado de cortes de inmigración a la frontera con México, y la aceleración de juicios a migrantes que esperan al otro lado de la frontera por sus procesos de asilo en Estados Unidos, genera preguntas entre los miembros de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA). Y las respuestas no aparecen.

La entidad señala que “la poca información” que ha compartido el gobierno de Donald Trump “con respecto a los tribunales” que están siendo instalados en los puertos fronterizos por parte de los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Justicia (DOJ), eleva el nivel de inquietud, sobre todo porque no se conocen detalles respecto “a los problemas operativos pendientes” que incidirán en el futuro de miles de personas que huyeron de sus países en busca de asilo para salvar sus vidas.

Bajo la lupa

Cortes ‘secretas’

El diario The New York Times reportó que esta semana el gobierno de Trump comenzó a operar tribunales de inmigración en carpas levantadas en la frontera de Texas. Las salas, que no permiten el ingreso de observadores independientes, son consideradas “cortes secretas” donde los inmigrantes son procesados en grupo por medio de un sistema de video conferencia.