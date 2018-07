“Él me llama y me dice: mami, quiero a mi papá, estoy solito”

—País de origen: Honduras —Lugar y fecha de captura: Texas, 21 de junio —Quién los busca: madre y esposa (Ligia Gavarrete) —Padre detenido: Ever Yoset Mejía —Niño o niña en albergue: Ever Isaac Mejía Gavarrete —Casa de cuidado del niño: Harlingen (Texas) —Centro de detención del adulto: Oregon —¿Se comunican?: una o dos veces por semana con el niño, al esposo le cortaron las llamadas porque lo iban a trasladar



"Estábamos siendo extorsionados por pandillas y como no teníamos el dinero para la fecha que ellos nos lo estaban pidiendo iban a matar a mi marido, entonces lo más pronto que pudimos hacer (resolver) fue eso, rescatar al niño grande y él que se fuera también". Así fue como decidieron que Ever Isaac cruzaría la frontera hacia Estados Unidos con su padre, Ever Yoset Mejía.

Ligia Gavarrete, madre de Ever Isaac, contó a Univision Noticias que salieron de Honduras el 15 de mayo hacia México y luego los agarró la patrulla de inmigración en Estados Unidos cuando pisaron el territorio que creían que los pondría a salvo de la pesadilla que dejaron en su país natal. "El 21 de junio de 2018 los agarraron", explicó.

No tiene clara la forma como ocurrió todo, ni puede decir con precisión en qué centro está su hijo, con quién duerme y quiénes son los responsables de que coma y sea atendido. "Por el código telefónico del sitio desde donde me llama la trabajadora social para que hable con mi hijo sé que está en Harlingen, en Texas, eso dice en la pantalla del teléfono".





Al papá, en cambio, lo tienen en un centro de detención en Oregon, "con él podía hablar más porque me llamaba, pero desde el lunes pasado no he podido saber de él porque le cortaron las llamadas y le dijeron que lo iban a cambiar de lugar". Ella cree que lo pondrán en un lugar "más cerca del niño", pero tampoco lo tiene demasiado claro.

Una o dos veces por semana, la trabajadora social la llama por teléfono y le permite hablar con su hijo: "Él me llama y me dice: mami, quiero a mi papá, estoy solito”. A ella se le quiebra la voz no solo cuando recuerda las razones por las que tomaron la decisión de salir del país, también cuando dice que la familia no se había separado antes, "él nunca ha estado solo y está desesperado".

El niño no es el único que está desesperado. "Ayúdenme, por favor, a saber qué va a ser de ellos", pide la madre. Mientras, trabaja haciendo tortillas para pagar los gastos y se ocupa de su hijo menor de dos años y cambia de residencia cada cierto tiempo para evitar el acoso de las pandillas en su país. "Mi esposo tenía un buen trabajo de rebobinador de motores y ganaba bien y ahí fue cuando se dieron cuenta (los pandilleros) de lo que él ganaba. Se hacían llamar la 18".

En San Pedro Sula, donde vivían, hicieron la denuncia ante las autoridades, "pero en este país esperan a que te maten para hacer algo", se quejó.

Ever Isaac "no entendía, solo veía nuestra angustia". Ahora, le cuenta a su mamá que tiene clases todo el día en la institución donde está y que en ese mismo lugar comen y duermen.

Ellos solo querían llegar a Arvin, California, "donde vive la madre de mi esposo" y estar a salvo, contó Ligia Gavarrete.

