El gobierno de Trump amplía las razones para negar la ciudadanía. Te explicamos cuáles son y a quién afecta

Todos “bajo la lupa”

La carga de la prueba

“Una tarjeta de residencia, por si sola, no cumple con este criterio. Por ejemplo, el manual explícitamente indica que una residencia se pudo haber obtenido por error, sea en una embajada o por entrevista con USCIS. Interesantemente, es posible que una persona no esté consciente de dicho error —el cual pudo haber sucedido sin fraude— y que se entere del problema con su residencia permanente al momento de pedir la ciudadanía”, asvirtió.

Olmedo dijo además que “el manual también aclara la interpretación del concepto del abandono de una residencia y le da más discreción a un oficial para determinar si el solicitante para la ciudadanía, por causa de sus viajes de larga duración fuera del país, no califica como residente y, por lo tanto, no califica para la ciudadanía. También, específicamente, menciona que viajes de corto tiempo a Estados Unidos para aquellos que no viven en los Estados Unidos no le preservarán el estatus de residente permanente al solicitante de naturalización. Un oficial analizando la solicitud de ciudadanía tiene que revisar la frecuencia de los viajes, los propósitos de viaje, con el objetivo de aclarar la intención del residente”, apuntó.