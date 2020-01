El gobierno de Trump activa programa de recolección de muestras de ADN a inmigrantes

De qué se trata

“Las personas no estadounidenses (incluidas las detenidas por delitos o fines administrativos) se les recolectará su ADN por agentes designados por ICE o CBP”, apunta el programa.

La agencia federal aclaró además que “los perfiles de ADN que el gobierno obtenga de un individuo arrestado o detenido equivalen a ‘huellas dactilares genéticas’ desinfectadas que pueden usarse para identificar a un individuo de manera única, pero no revele los rasgos, trastornos o disposiciones del individuo”.

Las justificaciones

“La recolección de muestras de ADN de ICE y CBP permitirá que el DHS cumpla con la Ley de huellas digitales de ADN, que autoriza a las agencias federales de aplicación de la ley a recolectar estas muestras de individuos arrestados, acusados o personas no estadounidenses detenidas bajo la autoridad de Estados Unidos”, reitera el documento.

Programa piloto

El DHS dijo que el programa por ahora se implementa de forma piloto y se activará en cuatro fases, siendo aplicado principalmente a inmigrantes con récord criminal, pro no necesariamente a aquellos que hayan sido detenidos solamente por ser indocumentados.

Cabe recordar que el 25 de enero de 2017, cuando el presidente Donald Trump promulgó las órdenes ejecutivas sobre las ciudades santuario y la construcción del muro en la frontera con México, decretó que la presencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad pública y nacional. Pero la presencia ilegal sigue siendo que el ingreso no criminal, advierten abogados.

El plan no explica que sucederá en aquellos casos donde las muestras de ADN estén contaminadas o la información del extranjero detenido no sea exacta.

Los ‘kits’ de muestras

Los excluidos

Según el plan, la recolección de muestras de ADN no incluirá las siguientes categorías:

· Individuos que entran legalmente o están en proceso de admisión legal a Estados Unidos;

· Individuos retenidos en un puerto de entrada y su admisión está siendo considerada y no se encuentran sujetos a detención o procedimientos adicionales;

· Individuos que retiran su solicitud de admisión y que no están sujetos a medidas adicionales;

· Individuos que son rechazos del Programa de Exención de Visa (Programa de Visa Waiver) que no están sujetos a otras acciones de ejecución;

· Personas detenidas en una interceptación marítima;

· De conformidad con los memorandos de entendimiento, cualquier persona transferida de CBP a custodia de otra agencia federal (con la excepción de ICE).

· Individuos que sufren de una discapacidad física o cognitiva severa que incluye: deterioro mental, sujetos transportados de inmediato para recibir tratamiento médico o sujetos que parecen estar bajo la influencia de narcóticos de una manera que plantea un riesgo para la seguridad del agente.