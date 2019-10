Muestras de ADN de inmigrantes que propone el gobierno irán a una base de datos del FBI que almacena información de criminales

La norma “propone enmendar las regulaciones que requieren la recolección de muestras de ADN de individuos arrestados, acusados o condenados y de personas no estadounidenses que están detenidas bajo la autoridad de Estados Unidos”, se lee en el documento.

La regla actual

Sin embargo, la norma solo apunta a personas arrestadas con cargos penales federales y no incluía a inmigrantes detenidos, entre ellos solicitantes de asilo que aguardan en centros de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) pendientes de que un juez de inmigración decida sus casos.

Entre las personas que no son ciudadanos estadounidenses, la norma, además de los solicitantes de asilo, se incluye a aquellos que no son admitidos legalmente para la residencia permanente o ingresaron al país de manera ilegal (sin presentarse por un puesto de control fronterizo autorizado).

Lo habían anticipado

Respuesta de la ACLU

“Nuestro ADN no solo revela información profundamente personal sobre nosotros, sino también información sobre nuestros familiares. Esto significa que las políticas de inmigración racistas de la administración también implicarán los derechos de los miembros de la familia en otros países y miembros de la familia aquí, incluidos los ciudadanos estadounidenses”, agregó.

La ACLU también formuló una serie de preguntas que hasta ahora no tienen respuestas. Entre ellas: “¿Qué pasa si el gobierno usa la información genética que recolecta para determinar el acceso al empleo, nuestra capacidad de tener hijos o casarnos, y otros beneficios? ¿Qué sucede si se prohíbe a las personas ingresar al país en función de su propensión a ciertas afecciones médicas? ¿Qué sucede si el gobierno decide que quiere saber la identidad de cada persona que asiste a una protesta?”

Las excepciones

La segunda excepción incluye a los extranjeros detenidos en un puerto de entrada durante la consideración de admisibilidad y no están sujetos a más detenciones o procedimientos.

Advierte que los extranjeros que entran con documentos “pueden considerarse detenidos cuando, por ejemplo, se los retiene brevemente en los aeropuertos durante el procesamiento de rutina o se los lleva a un lado para una inspección secundaria”. En este caso no se les tomará una nuestra de ADN.

El último grupo de exentos mencionado se refiere a aquellos extranjeros que el Secretario de Seguridad Nacional, “en consulta con el Fiscal General, determina que la recolección de muestras de ADN no es factible debido a operaciones, exigencias o limitaciones de recursos”.

Argumentos oficiales

“Pero además no se sabe si estas personas han cometido crímenes en sus países porque no hay bases de datos que lo demuestren. Son gente que huyó para salvar sus vidas y vienen a este país en busca de refugio. No son criminales”, reiteró”.