EEUU lanza plan para frenar redes de tráfico de migrantes indocumentados

Video EEUU busca sancionar a empresas que transportan migrantes hasta la selva del Darién: analizamos la medida

El Departamento de Estado anunció un ambicioso plan destinado a frenar a las organizaciones criminales que controlan las rutas migratorias de indocumentados hacia Estados Unidos.

El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo el martes que el gobierno sancionará a quienes faciliten la “inmigración irregular”, un tema álgido que inquieta la campaña de reelección del mandatario y que los republicanos azuzan a favor del discurso de expresidente Donald Trump, el casi seguro nominado del Partido Republicano.

Blinken anunció $578 millones en ayuda para América Latina durante una conferencia de prensa celebrada en Guatemala, uno de los países de los que más migrantes han llegado a Estados Unidos en la última década y donde el jefe de la diplomacia estadounidense defendió la toma de medidas más duras contra grupos criminales que controlan las rutas migratorias desde el sur, Centroamérica y México.

Los fondos del nuevo programa se destinarán a "los países socios (en el esfuerzo por controlar y detener la inmigración indocumentada y promover una migración legal y ordenada) y las comunidades de acogida en la respuesta a necesidades humanitarias urgentes", dijo la Casa Blanca en un comunicado.

El plan de Blinken contra el tráfico de migrantes

El programa anunciado por Blinken, de $578 millones de dólares, incluye asistencia humanitaria, económica y de desarrollo “para apoyar a los países socios y ayudar a las comunidades a responder a las necesidades humanitarias urgentes”.

El documento también explica que la estrategia ampliará las vías legales de migración “y apoyará la regularización e integración de los migrantes”, tal como se indicó en la Declaración de Los Ángeles en junio de 2022.

De los $578 millones anunciados por el secretario Blinken, “unos 459 millones de dólares en asistencia humanitaria adicional serán destinados a necesidades de los refugiados, los migrantes vulnerables y otras personas desplazadas en todo el hemisferio occidental”.

También se incluye apoyo a la Iniciativa de Movilidad Segura (SMO).

Parte de los fondos también serán utilizados en:

· Más de $376 millones de dólares a través de la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM) del Departamento de Estado.

· Casi $83 millones de dólares a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

El Departamento de Estado dijo que el monto autorizado para el programa eleva la asistencia humanitaria total de Estados Unidos para el hemisferio occidental a más de $3,900 millones desde el año fiscal 2021.

Los principales beneficiarios

El Departamento de Estado precisó que la asistencia humanitaria para frenar la inmigración ilegal en Estados Unidos “apoya firmemente la participación de organizaciones internacionales, la sociedad civil, el sector privado, los bancos multilaterales de desarrollo y los grupos de expertos en la importante labor prevista en la Declaración”.

La asistencia, además, promueve los objetivos de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección y abordará las necesidades humanitarias que surgen de niveles históricos de desplazamiento, con más de 22 millones de personas desplazadas en toda la región, incluidos más de 7.7 millones de venezolanos.

La asistencia humanitaria anunciada en Guatemala incluye:





Apoyo a los refugiados y migrantes más vulnerables y las necesidades críticas de sus comunidades de acogida, incluido el alojamiento de emergencia;

Asistencia alimentaria;

Acceso a la atención sanitaria y la educación;

Suministros de agua, saneamiento e higiene;

Apoyo a los medios de vida;

Retornos voluntarios asistidos; y protección para quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, incluidas mujeres, niños y jóvenes, personas LGBTQI+, personas con discapacidad y personas indígenas.

La Declaración de Los Ángeles

Los países del hemisferio occidental, reunidos en junio de 2022 en Los Ángeles en el marco de la IV Cumbre de las Américas, firmaron una declaración conjunta para encarar el tema migratorio y hallar soluciones para frenar la migración ilegal.

El documento, denominado ‘Declaración de Los Ángeles’, busca movilizar a toda la región en torno a acciones que transformen el enfoque para gestionar la migración en las Américas, dijo la Casa Blanca en un comunicado en esa ocasión.

La Declaración se organizó en torno a cuatro pilares clave:





Estabilidad y asistencia para las comunidades;

Expansión de vías legales;

Gestión humana de la migración; y

Respuesta de emergencia coordinada.

En la declaración, los países se comprometieron a proteger la seguridad y la dignidad de todos los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y apátridas, independientemente de su calidad migratoria. También a respetar sus derechos humanos y libertades fundamentales.

“Prevemos cooperar estrechamente para facilitar una migración segura, ordenada, humana y regular y, conforme proceda, promover los regresos seguros y dignos, de forma coherente con la legislación nacional, el principio de no devolución y nuestras respectivas obligaciones en virtud del derecho internacional”, precisaron.

Casi dos años después de esos compromisos, las evaluaciones indican que el éxodo y las causas que lo generaron en 2013 cuando miles de migrantes comenzaron a huir de sus países por la pobreza, falta de oportunidades, corrupción de gobiernos, violencia, narcotráfico y cambio climático, entre otros, se mantienen y en algunos casos aumentaron.