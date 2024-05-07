'Vota Conmigo': Univision lanza campaña para involucrar a los hispanos en la elección presidencial de noviembre
La campaña, además de educar al voto latino, es un llamado a aquellos residentes legales permanentes a iniciar el trámite la para obtener la ciudadanía estadounidense por naturalización a través del formulario N-400 del servicio de inmigración.
La cadena Televisa Univision lanzó este martes la campaña “Vota Conmigo”, un esfuerzo a nivel nacional cuyo objetivo es educar, empoderar e involucrar a los votantes hispanos elegibles de Estados Unidos a participar en las elecciones generales del 5 de noviembre para elegir presidente, vicepresidente, una nueva Cámara de Representantes, un tercio del Senado, 11 gobernadores, además de elecciones en todos los condados y municipios del país.
Encabezada por el talento de Televisa Univision, la campaña cívica arrancó en el icónico Times Square de Nueva York con una transmisión en vivo en el show Despierta América con Borja Voces. En las semanas siguientes habrá reportajes desde todas aquellas ciudades y estados con alta presencia de la comunidad hispana.
“Vota Conmigo”, además de educar al voto latino, es un llamado a aquellos residentes legales permanentes que reúnen los requisitos, iniciar el trámite la para obtener la ciudadanía por naturalización por medio del formulario N-400 del servicio de inmigración.
También enviar un mensaje a millones de ciudadanos estadounidenses de origen latino inscritos para ejercer el sufragio, que participen en la contienda del primer martes de noviembre, ya sea por correo o acudiendo a las urnas el día de la elección.
“Los votantes hispanos siguen siendo la fuerza política emergente más poderosa en América”, dijo Voces al encabezar el lanzamiento de la campaña en Nueva York. “Con casi 36.2 millones de votantes elegibles para este año, las decisiones tomadas en las urnas por los votantes latinos darán forma al futuro de nuestro país”.
Unos 20 millones pasivos
De acuerdo con proyecciones del NALEO Educational Found Projects, de los 36.2 millones de votantes latinos inscritos, se proyecta que unos 17.5 millones acudirán a las urnas en noviembre, lo que representa un aumento del 6.5% con respecto a la participación latina en las elecciones presidenciales de 2020, cuando ganó el actual presidente, Joe Biden.
Los otros 18.7 millones de electores hispanos no han expresado la intención de emitir sufragio, apatía que preocupa a la comunidad hispana y el principal objetivo de la campaña “Vota Conmigo”.
“Los hispanos pueden marcar la diferencia en estas elecciones”, se lee en uno de los puntos clave de la estrategia de la campaña mencionados en la página digital www.univision.com/votaconmigo
NALEO prevé que la participación de votantes latinos en noviembre aumente en estados clave, incluidos: California, Florida, Nevada y Nueva York.
También revela que más de uno de cada 10 votantes (11.1%) este año será de origen latino, lo que marca un aumento del 20.5% desde 2016, cuando Donald Trump ganó la elección.
Otros datos de interés
De acuerdo con diversos informes, los latinos están una vez más preparados para desempeñar un papel decisivo en las contiendas de todo el país.
“Dado que se espera que más de uno de cada 10 votantes en 2024 sea latino, nuestra comunidad está preparada para desempeñar un papel decisivo en las elecciones presidenciales y otras en toda la nación”, dijo Arturo Vargas, director general del Fondo Educativo NALEO.
Sin embargo, agregó, “nuestra proyección del voto latino es solo una parte” Se necesitan esfuerzos sólidos de participación de los votantes por parte de candidatos, partidos políticos y otros. “Se necesitan organizaciones para que el electorado latino alcance todo su potencial político en las elecciones
2024 y más allá”, agregó.
Por eso la campaña “Vota Conmigo” de la cadena Televisa Univision, una estrategia junto con diversas organizaciones de larga trayectoria de compromiso cívico y los derechos civiles latinos, entre ellos Hispanic Federation, Mi Familia en Acción, Latino Victory Foundation, NALEO, Poder Latinx, UnidosUS y Voto Latino Foundation, para motivar el voto hispano en la elección presidencial del martes 5 de noviembre.
Qué incluirá la campaña
La campaña “Vota Conmigo” incluirá:
- Información para residentes legales permanentes que reúnen requisitos pidan la ciudadanía por naturalización
- Información para que ciudadanos estadounidenses latinos se registren para votar
- Fechas para registrarte como elector
- Qué requisitos debes cumplir para registrarte
- Cuáles son tus derechos como ciudadano naturalizado de Estados unidos
- Qué significa votar: Tu voto cuenta, “es tu poder para lograr un cambio positivo”.
Proyección del voto latino
- Se prevé que la participación de votantes latinos en 2024 aumente en Nevada, un factor clave en un estado clave
- En estados decisivos se verán posibles aumentos en la participación en las elecciones de 2024 comparado con los registros de 2024. Un aumento de 6.1% en California, 13.8% en Florida, 15.5% en Nevada y 124.4% en Nueva York.
- La participación latina en las elecciones de 2024 en Arizona, Georgia, Nueva Jersey y Texas aumentará.
- Se proyecta que el voto latino nacional aumentará un 6,5 por ciento a partir de 2020.
- NALEO dice además que en algunos estados, también se proyecta que el voto no hispano en 2024 disminuirá.