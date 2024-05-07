'Vota Conmigo': Univision lanza campaña para involucrar a los hispanos en la elección presidencial de noviembre

Video 'Vota Conmigo', la campaña de Univision que busca motivar a hispanos a participar en las elecciones

La cadena Televisa Univision lanzó este martes la campaña “Vota Conmigo”, un esfuerzo a nivel nacional cuyo objetivo es educar, empoderar e involucrar a los votantes hispanos elegibles de Estados Unidos a participar en las elecciones generales del 5 de noviembre para elegir presidente, vicepresidente, una nueva Cámara de Representantes, un tercio del Senado, 11 gobernadores, además de elecciones en todos los condados y municipios del país.

Encabezada por el talento de Televisa Univision, la campaña cívica arrancó en el icónico Times Square de Nueva York con una transmisión en vivo en el show Despierta América con Borja Voces. En las semanas siguientes habrá reportajes desde todas aquellas ciudades y estados con alta presencia de la comunidad hispana.

PUBLICIDAD

“Vota Conmigo”, además de educar al voto latino, es un llamado a aquellos residentes legales permanentes que reúnen los requisitos, iniciar el trámite la para obtener la ciudadanía por naturalización por medio del formulario N-400 del servicio de inmigración.

También enviar un mensaje a millones de ciudadanos estadounidenses de origen latino inscritos para ejercer el sufragio, que participen en la contienda del primer martes de noviembre, ya sea por correo o acudiendo a las urnas el día de la elección.

“Los votantes hispanos siguen siendo la fuerza política emergente más poderosa en América”, dijo Voces al encabezar el lanzamiento de la campaña en Nueva York. “Con casi 36.2 millones de votantes elegibles para este año, las decisiones tomadas en las urnas por los votantes latinos darán forma al futuro de nuestro país”.

Unos 20 millones pasivos

De acuerdo con proyecciones del NALEO Educational Found Projects, de los 36.2 millones de votantes latinos inscritos, se proyecta que unos 17.5 millones acudirán a las urnas en noviembre, lo que representa un aumento del 6.5% con respecto a la participación latina en las elecciones presidenciales de 2020, cuando ganó el actual presidente, Joe Biden.

Los otros 18.7 millones de electores hispanos no han expresado la intención de emitir sufragio, apatía que preocupa a la comunidad hispana y el principal objetivo de la campaña “Vota Conmigo”.

“Los hispanos pueden marcar la diferencia en estas elecciones”, se lee en uno de los puntos clave de la estrategia de la campaña mencionados en la página digital www.univision.com/votaconmigo

PUBLICIDAD

NALEO prevé que la participación de votantes latinos en noviembre aumente en estados clave, incluidos: California, Florida, Nevada y Nueva York.

También revela que más de uno de cada 10 votantes (11.1%) este año será de origen latino, lo que marca un aumento del 20.5% desde 2016, cuando Donald Trump ganó la elección.

Otros datos de interés

De acuerdo con diversos informes, los latinos están una vez más preparados para desempeñar un papel decisivo en las contiendas de todo el país.

“Dado que se espera que más de uno de cada 10 votantes en 2024 sea latino, nuestra comunidad está preparada para desempeñar un papel decisivo en las elecciones presidenciales y otras en toda la nación”, dijo Arturo Vargas, director general del Fondo Educativo NALEO.

Sin embargo, agregó, “nuestra proyección del voto latino es solo una parte” Se necesitan esfuerzos sólidos de participación de los votantes por parte de candidatos, partidos políticos y otros. “Se necesitan organizaciones para que el electorado latino alcance todo su potencial político en las elecciones

2024 y más allá”, agregó.

Por eso la campaña “Vota Conmigo” de la cadena Televisa Univision, una estrategia junto con diversas organizaciones de larga trayectoria de compromiso cívico y los derechos civiles latinos, entre ellos Hispanic Federation, Mi Familia en Acción, Latino Victory Foundation, NALEO, Poder Latinx, UnidosUS y Voto Latino Foundation, para motivar el voto hispano en la elección presidencial del martes 5 de noviembre.

PUBLICIDAD

Qué incluirá la campaña

La campaña “Vota Conmigo” incluirá:





Información para residentes legales permanentes que reúnen requisitos pidan la ciudadanía por naturalización

Información para que ciudadanos estadounidenses latinos se registren para votar

Fechas para registrarte como elector

Qué requisitos debes cumplir para registrarte

Cuáles son tus derechos como ciudadano naturalizado de Estados unidos

Qué significa votar: Tu voto cuenta, “es tu poder para lograr un cambio positivo”.

Proyección del voto latino