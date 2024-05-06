Estos son los problemas que puedes tener si se vence tu green card (y qué debes hacer para renovarla)

Video Gobierno Biden anuncia que beneficiarios de DACA tendrán acceso al Obamacare: analizamos esta medida

La tarjeta de residencia (green card o tarjeta verde) de José1995 (no es su nombre real) expiró hace un par de meses, pero recién se dio cuenta la semana pasada. Dice que planeaba viajar a México en junio, pero le advirtieron que, al regreso, si le piden evidencia de su estatus en EEUU, es probable que no lo dejen subir al avión.

“Muchas personas cometen ese error. Dejan vencer sus tarjetas de residencia, viajan fuera de Estados Unidos, pero al volver la línea aérea les pide el documento. Si está expirado, no pueden abordar el vuelo de regreso a Estados Unidos”, explica José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.

“Tienen que hacer un trámite consular para conseguir un permiso que los dejen abordar la aeronave que los traerá de regreso y llenar el formulario del servicio de inmigración para renovar la tarjeta (green card)”, agrega.

La reposición o nueva tarjeta de residencia se pide por medio del formulario I-90, trámite que, desde el 1 de abril, tiene un costo de $465.

Guerrero también advirtió que los residentes que dejan vencer la greeen card “mantienen su estatus como residentes legales permanentes, “pero afecta la validez de la licencia de manejar (que vence en la misma fecha que la tarjeta verde) e incluso puede afectar su lugar de trabajo”.

La residencia es permanente

Por lo general, a los cinco años como residente legal permanente (LPR) (o a los tres, si el cónyuge es ciudadano), el inmigrante llena y presenta un formulario N-400 para pedir la ciudadanía estadounidense por naturalización. Siempre y cuando cumpla con todos los demás requisitos, entre ellos, tener un buen carácter moral y carecer de antecedentes criminales.

En el caso de José1995, el que se expire el documento “no pierde la residencia”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.

“La tarjeta verde es el comprobante que la persona tiene residencia legal permanente en Estados Unidos y tiene una validez de 10 años, al término de los cuales debe ser renovada por medio del formulario I-90”, agrega.

Gálvez dice además que “no es un delito que el documento expire. Pero si la persona está fuera de Estados Unidos, tiene más de seis meses de vencimiento y quiere regresar por vía aérea al país, no lo dejarán abordar el vuelo”.

Una alternativa es que lo haga por tierra, “llene un formulario I-90 (Solicitud de reemplazo de la green card), pague la tarifa de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración y después lo dejan entrar”, indicó.

Qué dice USCIS

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) explica que tener una tarjeta de residente permanente le permite “vivir y trabajar en Estados Unidos de manera permanente”. Y en cuanto a los pasos que deberá seguir para solicitar un reemplazo o renovarla, varían según su situación individual:





Si su tarjeta caducó o caducará durante los próximos seis meses;

Si su tarjeta anterior se le extravió, fue robada, mutilada o destruida;

Si recibió su tarjeta antes de que cumpliera 14 años y usted ya cumplió los 14 años (a menos que la tarjeta caduque antes de su cumpleaños número 16);

Si usted ha sido una persona que viaja a diario entre su hogar y el trabajo (commuter) y ahora tendrá una residencia en Estados Unidos;

Si ha sido un residente permanente que reside en Estados Unidos y ahora tendrá el estatus de persona que viaja entre su hogar y el trabajo (commuter);

Si su estatus ha sido convertido al de residente permanente (esto incluye trabajadores agrícolas especiales que cambiarán al estatus de residente permanente);

Si usted tiene una versión anterior de la Tarjeta de Registro de Extranjero (por ejemplo, los formularios de USCIS AR-3, AR-103 o I-151, que ya no son válidos para demostrar su estatus de inmigración) y debe reemplazarlo con una tarjeta de residente permanente actual;

Si su tarjeta contiene información incorrecta;

Si usted ha cambiado legamente el nombre u otra información biográfica que está en la tarjeta desde que recibió su tarjeta por última vez; o

Si usted nunca recibió la tarjeta que le expedimos anteriormente.

Cómo se pide la nueva green card

USCIS explica que puede presentar el formulario en línea o impreso.

Si lo hace en línea:





Cree una Cuenta de USCIS en línea para presentar su solicitud en línea;

Presente la evidencia y pague la tarifa electrónicamente;

Reciba actualizaciones del estatus de su caso y vea el historial complete del caso;

Comuníquese con USCIS de manera segura y directa; y

Responda a peticiones de evidencia.

Además, la agencia federal indica que, si usted ya tiene una cuenta de USCIS en línea, simplemente inicie una sesión en su cuenta para comenzar.

USCIS también recomienda:





Leer las Instrucciones del Formulario I-90 (Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente);

Completar y firmar su Formulario I-90;

Pagar la tarifa de presentación, si corresponde; y

Proporcionar toda la evidencia y documentos de apoyo requeridos.

Una vez envíe el Formulario -I90, el servicio de inmigración le enviará:

Una notificación de recibo confirmando que hemos recibido la solicitud;

Una notificación de servicios biométricos, si aplica;

Una notificación para presentarse a una entrevista, si aplica; y

Una notificación de la decisión tomada respecto a su solicitud.

Qué pasa si deniegan el trámite

En caso de que USCIS rechace el trámite de una nueva tarjeta de residencia legal permanente, la agencia dice que el solicitante puede presentan una moción para abrir el caso.

“Si denegamos su solicitud, le enviaremos una carta que le indicará la razón de dicha decisión”, explica la dependencia que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). “Usted no puede apelar una denegación. Sin embargo, puede presentar una moción para abrir el caso o una moción para que la misma oficina reconsidere la decisión desfavorable”.

USCIS dice además que “hacer esto le permitirá solicitar que la oficina reexamine o reconsidere su decisión”.

Ahora bien, una moción para abrir el caso el solicitante debe:





Exponer los nuevos hechos que usted proporcionará si reabrimos su caso, e

Incluir la evidencia apropiada.

A su vez, una moción de reconsideración debe demostrar que: