El gobierno de Trump empuja a los inmigrantes a 'autodeportarse' con una app, pero ¿es tan inofensivo como lo pinta?

Notificar la salida de Estados Unidos dentro de CBP Home no representa siquiera un proceso legal. “Es un aviso, es una notificación, pero no es un procedimiento legal que ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) pueda respetar”, dijo Ezequiel Hernández, abogado experto en inmigración basado en Arizona.

Una agresiva ‘tolerancia cero 2.0’ que arrastra a la ‘autodeportación’

"Muchas de las personas que entraron por CBP One, en el momento en que entraron les dieron un notice to appear, colocándolos en proceso de remoción y deportación con la corte de inmigración. Entonces, ¿qué sucede si ellos ya tienen un proceso de remoción y deportación con la corte? Aunque ellos utilicen la aplicación de CBP Home, quien tiene control legal sobre ellos es la corte, entonces se estarían 'autodeportando', o peor, teniendo una deportación en ausencia y no se informa ni notifica a la corte propiamente", explicó.

Antes de usar CBP Home "habla con tu abogado de inmigración"

“La ‘autodeportación’ para ellos requiere que la documentes usando la aplicación”, explicó Hernández. “Ahora, eso no quiere decir que en el proceso no te puedan detener (...) todavía te pueden detener para poder procesarte”, aclaró. Explicó que puede ocurrirle incluso a inmigrantes indocumentados con años en el país, sin órdenes de deportación previas ni procesos en cortes.

“Una salida voluntaria es un proceso legal en el cual el gobierno tiene que autorizar que la persona salga (...) que no constituye una deportación o una remoción (...) Y qué significa esto, que si la persona tiene alguna forma de regresar de manera legal a Estados Unidos no tiene que pasar x cantidad de años fuera antes de solicitar ese remedio”, agregó.

"Una persona que no está ubicada (por las autoridades migratorias), que no está en proceso (y) simple y sencillamente se quiere ir no hay un requisito, no es un crimen el irse sin dar una notificación (...) Si te quieres ir, no hay una ley que te requiere (avisar) que te estás yendo (...) habla con tu abogado de inmigración", acotó.