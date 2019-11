Denuncian que un funcionario mexicano amenazó a migrantes centroamericanos con quitarles a sus hijos

"Yo se lo vengo a ofrecer y, si ustedes no quieren, a mí me protege la ley. No le va a perjudicar a usted, le va a perjudicar a su hijo y a su familia porque yo al niño lo voy a regresar a su país y allá va a estar en otro albergue", se le escucha decir en el video al funcionario, que no ha sido identificado, ante el rechazo de los migrantes.