Jueza federal determina que el gobierno de Trump no puede mantener detenidos sin fianza a inmigrantes capturados en operativos migratorios

Una jueza de California decidió este martes en favor de una demanda que reclamaba la posibilidad de que los inmigrantes detenidos en operaciones dentro de Estados Unidos puedan tener una audiencia para fianza mientras se tramita su deportación.

La jueza Sunshine S. Sykes del Distrito Central de California certificó una demanda colectiva a nivel nacional, luego de un fallo la semana pasada que consideró ilegal la política adoptada por el gobierno en julio de negar audiencias de fianza a migrantes detenidos durante operativos de control migratorio en Estados Unidos.

Esta acción judicial puede llevar a que miles de inmigrantes capturados durante los operativos migratorios que se encuentran detenidos tengan que ser liberados.

La ley federal de inmigración sostiene que los que entran al país de forma indocumentada ("applicants for admission") están sujetos a detención obligatoria mientras sus casos se tramitan en los tribunales de inmigración.

Sin embargo, en julio pasado, una nueva interpretación, el gobierno consideró que los indocumentados que ya residen en Estados Unidos, y no solo quienes llegan a un puerto de entrada fronterizo, califican como "applicants for admission".

Sykes discrepó con esto en su fallo de la semana paso y consideró argumentando que la ley establece una clara distinción entre los indocumentados que ya viven en Estados Unidos y los recién llegados.