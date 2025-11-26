Quiénes son los inmigrantes bajo custodia de ICE que podrán acceder a audiencias de fianza tras la decisión de una jueza

Video Miles de inmigrantes podrán aplicar a una fianza tras decisión de una jueza federal: abogado explica

Miles de inmigrantes que han vivido por años en Estados Unidos y permanecían en detención obligatoria en centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrán ser elegibles para audiencias de fianza que les permitan seguir sus procesos migratorios en libertad, tras la decisión de la jueza del Distrito Central de California, Sunshine S. Sykes.

La medida los beneficia a partir de este mismo viernes.

En su razonamiento, la jueza Sykes admitió los inmigrantes que ya vivían en Estados Unidos cuando fueron detenidos por ICE tienen derecho a una audiencia en la que un juez debe determinar si pueden ser liberados tras pagar una fianza mientras avanzan sus casos de deportación.

"Si bien es posible que las personas tengan diferentes cargos de inadmisibilidad al ser arrestadas, la privación del derecho a una audiencia de fianza es un perjuicio común. Este perjuicio común puede resolverse de un solo golpe al determinarse que la nueva política del DHS (Departamento de Seguridad Nacional) viola su derecho al debido proceso", se lee en la decisión de la jueza Sykes.

Hasta la semana pasada, unas 65,000 personas se encontraban detenidas en centros de ICE, según cifras de la agencia.

El caso que definió la decisión a nivel nacional

Entender el caso de Lázaro Maldonado Bautista permite saber quién puede acceder a una audiencia de fianza a partir de este viernes. Su nombre encabeza la demanda con implicaciones nacionales aceptada por la jueza Sykes este martes.

El documento de la corte cuenta que Bautista había vivido en Los Ángeles, California, desde 2021 y no tenía historia criminal.

Fue arrestado el 6 de junio de 2025 durante una operación migratoria de ICE en su ciudad. Lo trasladaron al Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, en California.

Al solicitar una audiencia de fianza ante una corte de inmigración, se lee en el documento, el juez de inmigración concluyó que debía permanecer en detención obligatoria y que no tenía jurisdicción para considerar su solicitud de libertad bajo fianza.

La audiencia de fianza llegó solo después de que la corte de Sykes emitiera una medida cautelar. Fue liberado bajo fianza

En su declaración ante la corte aceptó que representaría "a personas que están actualmente en detención y a quienes se les ha negado la consideración de una fianza por la misma razón que a él".

La decisión de la magistrada anuló una decisión de mediados de 2025 de la Junta de Apelaciones (BIA) que involucraba al venezolano Yajure Hurtado. El inmigrante había cruzado la frontera hacia Estados Unidos sin ser admitido en un puerto de entrada, y tras ser detenido por ICE, un juez de inmigración le negó la fianza al considerar argumentos legales de la agencia sobre su elegibilidad.

Esto dejó a cientos de miles de inmigrantes como Yajure en la misma condición: detenidos mientras sus casos avanzaban en cortes y sin acceso a fianzas.

El Proyecto de Derechos de los Inmigrantes (NWIRP) presentó una demanda contra ICE al alegar que era ilegal la negación de fianzas a inmigrantes como Yajure.

Quiénes se benefician: más definiciones

El abogado de inmigración de Los Ángeles, Álex Galvez, explicó al editor de inmigración Jorge Cancino que los inmigrantes detenidos serán elegibles para fianza independientemente de si entraron a Estados Unidos con una visa o no, siempre que no sean una amenaza para la sociedad y no tengan deportaciones previas.

"A partir del viernes vamos a poder someter aplicaciones para fianzas para esos miles de inmigrantes que han estado aquí por años, se han portado bien, tienen familia aquí y que no son amenazas para la sociedad", explicó el abogado.

Sin embargo, la decisión de la jueza no les garantiza su permanencia en Estados Unidos o el éxito de sus peticiones migratorias, solo el acceso a solicitar esas audiencias de fianza para pelear sus casos estando en libertad.

La decisión de la jueza devuelve el derecho a fianza como había estado vigente hasta que la Junta de Apelaciones decidiera en el caso de Hurtado.

Es decir, que los inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos sin permiso y fueron arrestados en el marco de la escalada de detenciones de Trump, a partir de este viernes podrán pedir libertad bajo fianza a un juez de inmigración mientras continúan sus procesos migratorios ante una corte.