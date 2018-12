Denuncian que el gobierno rechaza a niños no acompañados que piden asilo en la frontera

Menores no acompañados (UAC, por sus siglas en inglés) están siendo rechazados por las autoridades migratorias estadounidenses en la frontera con México, “exponiéndolos al peligro de regresar a los países de los que huyen”, denunció el lunes la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).

El grupo dijo que “agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) denegaron la entrada a niños no acompañados que solicitaron asilo en la frontera, exponiéndolos al peligro de regresar a los países de los que huyen”.

La estrategia de rechazos por parte del gobierno de Donald Trump ocurre en pasos autorizados o permitidos, donde los inmigrantes no deberían tener dificultad o ser rechazados cuando piden la protección del gobierno estadounidense.

“Entrar en la lista de espera es un proceso incierto y generalmente requiere un documento de identificación con foto, algo que muchos niños no acompañados carecen”, agrega la denuncia.

Clima de confusión

Ebrard dijo además que, "México no ha aceptado en ninguna condición, ni de jure ni de facto, el estatus de Tercer País Seguro para personas que ingresen a nuestro territorio" con el fin de pedir asilo en Estados Unidos, y que “un acuerdo de Tercer País Seguro es un compromiso internacional con carácter vinculante suscrito por medio de un tratado bilateral. México no acepta ni aceptará firmar un tratado que lo ponga en esas circunstancias".

Mar de dudas

Las preocupaciones se basan principalmente en que, en el anuncio hecho por Nielsen al Congreso, los niños no acompañados (UAC) “no estarán sujetos a esta nueva política”.

“Los niños que solicitan asilo en la frontera entre México y Estados Unidos afrontan una situación imposible, en la que el gobierno les dice que no crucen fuera de los puertos de entrada oficiales, pero luego devolviéndolos desde estos cruces fronterizos oficiales”, dijo Michael García Bochenek, asesor jurídico principal de la división de derechos del niño de HRW.

Casos de rechazo

Procedimientos bajo la lupa

HRW dijo además que la sido testigo cómo los agentes fronterizos estadounidenses en los puntos de cruce en el Valle del Río Grande detienen a todos los peatones en el punto medio de los puentes internacionales “para verificar su identificación” y presenciar “cómo rechazan a los que no tenían tarjetas de movilidad fronteriza, visas o pasaportes estadounidenses”.

Añade que “algunas familias con niños y menores no acompañados entrevistados entre los meses de junio, julio, septiembre y octubre, denunciaron que, “fueron rechazados en los cruces fronterizos oficiales cuando solicitaron asilo”.

A su vez, equipos de monitoreo legal de la organización no gubernamental Human Rights First detectaron devoluciones y “cuellos de botella orquestados” en muchos cruces fronterizos de EEUU en noviembre y diciembre.

El 9 de noviembre, Trump promulgó una proclama que, durante un período de 90 días, negaba asilo a los migrantes que interesaran a Estados Unidos por zonas, lugares no autorizados. Once días más tarde, un juez federal bloqueó la prohibición de Trump argumentando que la medida “entra en conflicto irreconciliable con la ley de inmigración y la intención expresa del Congreso".

A finales de julio, Univision Noticias advirtió que, debido a la política de ‘tolerancia cero’ del gobierno de Trump en la frontera, las esperas en los puertos fronterizos para pedir asilo y la incertidumbre respecto a si aceptarán o no sus peticiones de refugio, obliga a muchos migrantes a utilizar cada vez rutas más alejadas y peligrosas para ingresar al país , situación que eleva los riesgos de seguridad y la vida de las personas que huyen de sus países en busca de mejores oportunidades.

El protocolo de Trump

Nielsen dijo que los extranjeros “que intentan utilizar el sistema para ingresar ilegalmente a nuestro país (…) esperarán una decisión de la corte de inmigración mientras estén en México”. Y que la aplicación de esta norma se hará de manera “coherente con todas las obligaciones legales nacionales e internacionales, incluidos nuestros compromisos humanitarios”, pero no aportó detalles.

Luego agregó que “hemos notificado al gobierno mexicano de nuestras acciones previstas”, y en respuesta "México ha tomado la determinación independiente de comprometerse a implementar medidas esenciales en su lado de la frontera”, pero cuatro días más tarde el gobierno de López Obrador aclaró que no existe ningún tipo de acuerdo bilateral con Washington sobre este tema.

El protocolo anunciado por Nielsen no especifica ni aclara el procedimiento que utilizará el CBP con los menores no acompañados (UAC) que llegan a la frontera en busca de asilo, tampoco explica los pasos que dará el gobierno de Trump para garantizar el cumplimiento de la Ley TVPTRA de 2008, que prohíbe la deportación acelerada de menores de países no fronterizos y ordena que sea un juez de inmigración quien resuelva sus permanencias en Estados Unidos.