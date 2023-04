De qué se trata el nuevo proceso expedito de asilo que implementará el gobierno en la frontera con México

"El nuevo programa no va a cambiar el escenario, quizás lo empeore. Porque los casos de asilo son complicados, la gente que viene en busca de ayuda no trae evidencia que justifique un pedido, no tiene presente las pruebas para que el agente o el juez de inmigración le otorgue el beneficio”, dice Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) en Washington DC.