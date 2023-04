¿Qué pasa si se miente en el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense? Estas son las duras consecuencias

“El acusado ordenó y participó en el severo abuso físico e interrogatorio de los presos detenidos por sus creencias políticas”, añadió la acusación. El DOJ dijo además que el inmigrante “obtuvo ilegalmente la ciudadanía estadounidense, a la que no tenía derecho, al ocultar su participación en el Terror Rojo cuando afirmó falsamente que no había perseguido a nadie por sus opiniones políticas y que nunca había cometido un delito y que no había sido arrestado”.