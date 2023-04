El ingreso indocumentado no es una opción que asegure el asilo en EEUU

Si el extranjero no tiene patrocinador ni visa o pertenece a otro país no designado en la regla del 5 de enero, debe acceder a la página digital de la Oficina de Inmigración y Aduanas, CBP One y postularse a alguno de los programas vigentes, entre ellos el asilo, y esperar una citación para luego presentarse en un puerto de entrada autorizado.