Por qué activistas temen que en el verano se multiplicarán las muertes de migrantes en la frontera entre EEUU y México

“Estados Unidos ha manipulado la situación en la frontera. Ya no hay ley que les permita entrar y esperar, y las leyes de asilo no están haciendo caso y las están regulando en extremo”, precisa el activista. “Ellos no saben todo eso, pero le creen al pollero. Todo esto es culpa de todos y es muy triste lo que está pasando. Están jugando con la vida de estas personas”.