Corte Suprema aplaza la puesta en vigor del programa de asilo ‘Quédate en México’

Entre ellas se cuenta el Acuerdo Judicial Flores de 1997 y la Ley TVPRA de 2008, sobre prevención de tráfico humano. Ambas determinan el trato que el gobierno debe dar a Menores No Acompañados de países no vecinos que llevan al país en busca de asilo, quienes no pueden ser deportados aceleradamente, sino que un juez de inmigración debe decidir sus futuros en el país.