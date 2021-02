Corte revive petición de asilo basada en lazos familiares de una mujer amenazada por 'Los Zetas'

Los primeros fallos

No obstante, agrega, tanto el juez como la BIA “concluyeron que Díaz de Gómez no había establecido que la persecución que sufrió se debiera a sus lazos familiares”. Y que la Junta equivocadamente también sostuvo que Díaz de Gómez “no había demostrado que el gobierno guatemalteco no pudo o no quiso protegerla de este daño”.