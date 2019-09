Corte federal bloquea programa de deportaciones expeditas del gobierno de Trump

La nueva regla, publicada el 23 de julio en el Registro Federal (diario oficial estadounidense), concede poderes extras a los agentes de inmigración para detener, arrestar a inmigrantes en cualquier parte del territorio nacional y para que puedan ser expulsados de forma acelerada si tienen antecedentes criminales y no demuestran que llevan al menos dos años en el país.

El fallo es de cumplimiento inmediato y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no podrá aplicar las deportaciones expeditas mientras el proceso judicial continúa.

El fallo

Jackson indicó además que la nueva política migratoria de Trump parecía arbitraria, y criticó a los funcionarios federales de inmigración por no llevar a cabo una práctica formal de notificación y comentarios, pasos requeridos para llevar a cabo cambios importantes en normas federales.

"Los actores gubernamentales que toman decisiones de política en su capacidad oficial no pueden sucumbir a caprichos o pasiones mientras hacen las reglas", escribió la jueza Jackson. "Si una decisión de política que toma una agencia tiene consecuencias suficientes de que califica como una regla de la agencia, entonces la arbitrariedad en la decisión de los contornos de esa regla (...) simplemente no servirá", apuntó.

Argumentos oficiales

La demanda

La demanda a la regla fue presentada en agosto por la organización Make to Road New York, junto con las organizaciones LUPE (La Unión del Pueblo Entero) y We Count!. Los demandantes alegaron que la nueva regla del gobierno aceleraba las deportaciones sin un proceso legal justo, tal como una audiencia en la corte o el acceso a un abogado.