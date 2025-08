Cómo una orden de Trump puede dejar apátrida al bebé de Mónica, una madre solicitante de asilo

A Mónica le duele pensar que el bebé que espera pueda nacer apátrida. Ella solicitó asilo en Estados Unidos tras huir de su país, Venezuela, a donde no puede volver. Si el presidente Donald Trump logra mantener viva la orden ejecutiva que pone fin a la ciudadanía estadounidense por nacimiento, su hijo quedaría en un limbo. Por eso decidió unirse a una demanda en contra del gobierno: "Hay que luchar por nuestro bebé", le dijo a su esposo al tomar la decisión.

"Es mi primer hijo. Uno se imagina un embarazo tranquilo, lleno de felicidad. Yo me preparé para salir embarazada en esta fecha. Hemos hecho las cosas poco a poco en este país, evolucionando de la mejor manera para poder ahora estar en paz y tranquila en casa. Y pues resulta que en vez de pensar en que mi bebé venga sano, que es lo que pienso y quiero, tengo que pensar también en que mi bebé no tiene el derecho de ser ciudadano americano", lamenta al teléfono. "Que esto nos pase es una pesadilla".

La petición de asilo

No hay nada que Mónica y su esposo puedan hacer para apresurar su proceso migratorio hacia un estatus permanente que proteja a su familia y a su hijo, que nace en agosto. Su caso de asilo comenzó en 2019. Desde entonces ha avanzado y ya llevan meses a la espera de una cita con un funcionario de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS): "Para yo hacerme residente permanente tendría que ir a la cita de asilo. (...) Pueden pasar diez años más y no ser llamada".

A eso se suma que Venezuela y Estados Unidos no tienen relaciones diplomáticas y tampoco tienen consulados abiertos en ninguno de los dos países. Y si hubiera, Mónica asegura que no podría pedir la nacionalidad venezolana para su hijo como consecuencia de la persecución que vivió de las autoridades.

"Me pregunto qué podemos hacer. ¿Mi hijo va a nacer apátrida? ¿Va a nacer sin nacionalidad? ¿Va a ser ciudadano de nada?", se preguntó más temprano en una conferencia de prensa este miércoles. Al revivir la situación y repetir la frase en nuestra entrevista, la venezolana piensa en cómo podría explicarle a su hijo la situación: "Cómo te explico lo que eres y que naciste en un país en el que vine a buscar un mejor futuro para ti, para mí y para tu papá, y resulta que no puedo darte la calidad de vida que pretendía".

La historia de Mónica fue incluida en una demanda introducida en una corte de Maryland contra el nuevo gobierno. Busca demostrar con los testimonios de varias mujeres embarazadas el abandono en que una orden ejecutiva dejaría a los hijos de millones de inmigrantes con diferentes estatus no permanentes que viven en Estados Unidos.

¿Cómo afectaría la orden de Trump a los hijos de solicitantes de asilo?

En el caso de la venezolana —y también de una rusa que es parte de la demanda—, Pérez, que ejerció como abogada de inmigración, explica que al no poder volver a su país y no tener consulados, los inmigrantes en procesos de asilo no tienen la posibilidad de darles su nacionalidad a sus hijos.