¿Pueden quitarte la nacionalidad estadounidense? Te explicamos el caso de esta venezolana a la que se la revocaron

Video Peticiones familiares y salida voluntaria: respondemos tus preguntas de inmigración de la semana

¿Pueden quitarte la nacionalidad estadounidense? Un nuevo caso recuerda que es posible y las razones por las que el gobierno puede hacerlo.

Diecisiete años después de su naturalización, la inmigrante venezolana de Marieva Briceno fue despojada de este beneficio tras ser declarada culpable de haber defraudado a Medicare por más de $5.4 millones de dólares, dice un comunicado emitido por el Departamento de Justicia (DOJ).

El ministerio explicó que el pasado 17 de noviembre, se logró “la revocación de la ciudadanía estadounidense de Briceno”, quien ocultó sus delitos a las autoridades al momento de presentar su solicitud de naturalización.

El comunicado del DOJ detalla que Briceno, originaria de Venezuela, era propietaria de tres supuestas clínicas médicas en el área de Detroit, Michigan, que pagaban a personas con Medicare para que se sometieran a pruebas y procedimientos innecesarios”.

De acuerdo con el reporte del DOJ, desde mayo de 2007 hasta enero de 2010, “Briceno y sus cómplices presentaron reclamos fraudulentos a Medicare por un total aproximado de $5,460,323 dólares por dichos servicios médicamente innecesarios”. Y en última instancia el sistema pagó $2.998,321.94 dólares por esas reclamaciones fraudulentas, “de los cuales Briceno recibió personalmente aproximadamente $513,200 dólares”.

¿Por qué razones pueden quitar la ciudadanía estadounidense?

“Si robas a los programas que atienden a nuestros ciudadanos más vulnerables, serás descubierto, procesado y sufrirás las consecuencias de tus actos, incluyendo la pérdida de tu ciudadanía estadounidense”, dijo Brett A. Shumate, fiscal general auxiliar de la División Civil del DOJ.

Por su parte, Jason A. Reding Quiñones, fiscal federal del Distrito Sur de Florida, precisó que “la ciudadanía estadounidense es un privilegio basado en la honestidad y el respeto a nuestras leyes. No puedes defraudar a Medicare, ocultar tus delitos y esperar obtener los beneficios de la ciudadanía”.

“El fraude contra los programas que atienden a nuestros ciudadanos más vulnerables y las mentiras para obtener la naturalización socavan la integridad tanto de nuestro sistema de salud como de nuestro proceso de inmigración”, agregó.

Briceno solicitó la ciudadanía por naturalización el 21 de diciembre de 2009. El DIJ dijo que, tanto en su solicitud de ciudadanía como bajo juramento durante una entrevista con funcionarios de inmigración, la inmigrante “ocultó su fraude al sistema de salud y negó haber cometido algún delito por el cual no hubiera sido arrestada”.

Bajo declaraciones falsas, a la inmigrante le permitieron obtener ilegalmente la ciudadanía estadounidense el 19 de marzo de 2010. El pasado 17 de noviembre fue despojada de este beneficio bajo cargos de “conspiración criminal y por no haberla revelado durante su proceso de naturalización”.

Briceño ahora queda expuesta a ser enjuiciada por los delitos de estafa a Medicare e incluso ser colocada en un proceso de deportación de Estados Unidos.

Motivos para un proceso de desnaturalización

El proceso de desnaturalización o de revocación de la ciudadanía estadounidense se inicia cuando el gobierno descubre que el extranjero obtuvo el beneficio ilegalmente. “No era elegible para la naturalización en primer lugar”, explica la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), agencia federal encargada de procesar y adjudicar el Formulario N-400.

“En consecuencia, cualquier requisito de elegibilidad para la naturalización que no se haya cumplido puede constituir la base para una acción para revocar la naturalización de una persona. Esto incluye los requisitos de residencia, presencia física, admisión legal para la residencia permanente, buen carácter moral y apego a la Constitución de Estados Unidos”, agrega.

Una de las preguntas incluida en el Formulario N-400 dice: ¿Alguna ha cometido, asistido en la comisión o intentado cometer un crimen o delito del cual no fue arrestado? De acuerdo con la acusación del DOJ, Briceno fue entrevistada por un agente de USCIS y respondió negativamente, siendo que se encontraba bajo juramento y pena de perjurio.

Tras la entrevista, Briceno prestó juramento de lealtad y se naturalizó como ciudadana estadounidense.

Base para una acción de despojo

USCIS explica que “cualquier requisito de elegibilidad para la naturalización que no se haya cumplido, puede constituir la base para una acción para revocar la naturalización de una persona. Esto incluye los requisitos de residencia, presencia física, admisión legal para la residencia permanente, buen carácter moral y apego a la Constitución de Estados Unidos”.

La agencia añade que el descubrimiento de que una persona no cumplió con alguno de los requisitos para la naturalización en el momento en que se convirtió en ciudadano estadounidense, “hace que su naturalización se haya obtenido ilegalmente”. Y que “esto se aplica incluso si la persona es inocente de cualquier engaño o tergiversación intencional”.

“Mentir es tan grave que te pueden revocar la ciudadanía”, advierte José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Hay varias preguntas de seguridad en el Formulario N-400 que te pueden descalificar si cometiste un crimen y no lo revelaste, e incluso si alguna vez has cometido un crimen y todavía no te han arrestado”.

Guerrero agregó que la sentencia emitida por un tribunal federal se puede apelar si el individuo tiene argumentos legales que presentar. Y que, “una vez le revierten la ciudadanía, el extranjero vuelve a ser residente y su caso pasa a manos de ICE y de una corte de inmigración, instancia que decidirá el futuro inmediato de esa persona en Estados Unidos”.

Cuándo se puede perder la ciudadanía: lo que dice

el reglamento

El reglamento de USCIS precisa que la ciudadanía estadounidense se puede perder cuando: