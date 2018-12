Cómo la enfermera deportada tras 25 años en EEUU logró una visa para regresar

La batalla legal

“No los deportaban, pero se quedaban en una especie de limbo con un permiso de trabajo”, señala Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “En ese momento el gobierno (a través de los jueces de inmigración) difería su opinión de proceder o no con la deportación de un individuo, pero eso no era garantía de protección permanente y el gobierno podía cambiar de opinión en cualquier momento.

Cuesta arriba

“Pensamos que el abogado que la señora Mendoza tenía en ese momento, no presentó la documentación suficiente para ganar el caso y por eso perdieron en 2011, cuando estaba el presidente Barack Obama y había una discreción más amplia en este tipo de casos”, dijo Becker. “Ella llegó a mi despacho cuando se estaba enfrentando al actual gobierno (de Donald Trump ), pero se dieron por vencidos porque la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (ICE) no podía aprobar el paro de deportación debido a la vigencia de la política de ‘tolerancia cero’ ”.

“Le pedí que me pusiera en contacto con sus jefes y los encargados del hospital, pero no lo hizo. Sin embargo, cuando se fue me seguía hablando. Yo le decía que por favor me pusiera en en contacto con ellos para explicarles el proceso”, añade.