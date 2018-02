Comisión Interamericana de Derechos Humanos preocupada por deportación de defensores de inmigrantes

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó el viernes que el gobierno de Donald Trump “está sindicando a personas defensoras de derechos humanos de inmigrantes y líderes comunitarios para su detención y deportación”.

La entidad, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), denunció que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) ha arrestado y puesto en proceso de deportación a activistas que llevan tiempo en el país, algunos hasta casi cuatro décadas.

Por medio de un comunicado, la CIDH hizo un llamado al gobierno de Trump para que adopte medidas que garanticen un entorno en el que los activistas “puedan hacer su trabajo como defensores y defensoras de derechos humanos libremente, sin la amenaza de detención migratoria y deportación”.

También solicitó al gobierno federal “a que reconsidere su política de cerrar las vías legales para que inmigrantes y refugiados lleguen o permanezcan bajo un estatus migratorio regular en Estados Unidos”.

Desde que Trump llegó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2017, su gobierno ha desarrollado una dura política migratoria que ha puesto a los 11 millones de indocumentados en la mira de ICE para ser deportados.





Durante su campaña, Trump prometió que en un plazo de 18 meses deportaría a la totalidad de los indocumentados, principalmente aquellos con antecedentes criminales.

El 25 de enero del año pasado, tras la firma de dos órdenes ejecutivas, una sobre el muro fronterizo y otra sobre las ciudades santuario, el mandatario amplió la lista de prioridades de deportación y decretó que la entrada y permanencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad pública y nacional.

Los líderes en la mira

La CIDH dijo haber recibido “información preocupante” relacionada con defensores de los derechos humanos de los inmigrantes y líderes comunitarios que están siendo sindicados "por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) luego de ser identificados por su trabajo de defensa pública para defender los derechos de los inmigrantes y la justicia social”.



La lista incluye a Maru Mora Villalpando, Amer Othman Adi, Jean Montrevil, y Ravi Ragbir, “quienes recientemente han denunciado a través de manifestaciones, videos, radio, televisión, entrevistas, comentarios públicos y declaraciones públicas, las prácticas de las autoridades de inmigración que consideran inaceptables e inhumanas para todas las personas sometidas a ellas”, dijo la Comisión.

A mediados de enero Univision Noticias reportó que Mora, una activista de origen mexicano que lucha por los derechos de los inmigrantes en Seattle, Washington, había sido citada por ICE para iniciar en su contra un proceso de deportación.

“Me mandaron una carta poco antes de Navidad y me dieron la noticia que comenzaron un proceso de deportación contra mi”, contó la activista. “La nota no tiene fecha. Me citaron a una audiencia. Yo nunca he tenido contacto con ICE o con la policía. No sé cómo ellos me contactaron. Pero el gobierno sabe de mi activismo por los derechos de los inmigrantes. Creo que por ese motivo iniciaron el proceso para expulsarme del país”.





Mora Villapando es directora de comunicaciones de la organización Latino Advocacy en Seattle.

En la carta enviada por ICE a la activista, ICE le informa que entró a Estados Unidos en 1996 con una visa de turista, le dieron permiso de permanencia por seis meses y se quedó en el país. “Basado en esto, usted debe ser deportada”, añade la agencia.

Política preocupante

La CIDH advierte que la amenaza de detención de activistas “ocurre en el contexto de restricción de las políticas migratorias estadounidenses, sobre el cual la CIDH ha manifestado su preocupación previamente”.

Además de Mora, la Comisión expresa similar preocupación “ante la información recibida sobre la deportación el 29 de enero de 2018 del líder comunitario Amer Othman Adi, quien vivió en Estados Unidos durante 39 años y fue detenido sin aviso por ICE durante una visita de rutina el 16 de enero de 2018, para luego ser trasladado al Centro Correccional del Noreste de Ohio en Youngstown”.



Otros dos activistas, Jean Montrevil y Ravi Ragbir, quienes viven en el país desde hace más de tres décadas y trabajan con la New Sanctuary Coalition de la ciudad de Nueva York, han sido afectados por la política migratoria del gobierno de Trump.

“Jean Montrevil fue detenido por oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fuera de su hogar el 3 de enero de 2018, y Ravi Ragbir fue detenido en una cita de rutina con ICE el 11 de enero de 2018”, detalla la CIDH.





Tanto Montrevil como Ragbir “fueron transferidos a una prisión federal de inmigración en Florida. Posteriormente, Jean Montrevil fue deportado a Haití y actualmente a Ravi Ragbir le han solicitado presentarse para deportación el 10 de febrero de 2018, luego de que un tribunal federal ordenó recientemente su liberación”.

La Comisión precisa que “ las represalias en contra de defensores de derechos humanos no solo afectan las garantías de cada ser humano, sino que socavan el papel fundamental que desempeñan los defensores de los derechos humanos en la sociedad y dejan indefensos a todos aquellos por cuyos derechos luchan”.

Mora dijo a Univision Noticias no tener miedo y aseguró: “Seguiré luchando para defender los derechos de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos”.