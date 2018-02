Trump reclama para su personal el mismo ‘debido proceso’ que le está arrebatando a los inmigrantes

Un tuit publicado el sábado por Donald Trump recordó una antigua y sabia enseñanza: ‘Hago con los demás todo lo que quiero que hagan conmigo’. Pero esta vez el presidente no lo dijo con afán de aconsejar a sus gobernados. El mensaje colgado en la red social mostró todo lo contrario: reflejó que a él no le gusta recibir lo que pide le hagan a otros, a los inmigrantes.

"Vidas están siendo destrozadas y destruidas por una mera acusación", escribió Trump. Y agregó: "Algunas son verdaderas y algunas son falsas. Algunas son viejas y algunas son nuevas. No hay recuperación para alguien acusado falsamente -la vida y la carrera se pierden. ¿Ya no existe algo así como el Debido Proceso?".

Fue precisamente la citación del ‘debido proceso’ lo que hizo saltar alarmas en la comunidad inmigrante. “Los tribunales han decidido, en muchos casos de inmigración este año -DACA, Travel Ban, deportación abrupta de personas de Somalia e Indonesia, el caso del activista Ravi Ragbir, entre otros- que Trump y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respetan el derecho al debido proceso, ni la ley de migración”, indica Bárbara Hines, profesora retirada de la Clínica de Leyes de la Escuela de Leyes de la Universidad de Texas.



El asesor de Kelly

A Porter, quien renunció como uno de los principales asesores de John Kelly, jefe de gabinete de la Casa Blanca, lo acusaron de abuso sus dos exesposas, incluyendo incidentes de violencia física. El exfuncionario ha negado las imputaciones y las tilda de “escandalosas” y “falsas”.

Antes de su salida de la Casa Blanca, Trump resaltó el trabajo hecho por Porter, pero no hizo una mención alguna a las supuestas víctimas y solo se centró en la inocencia del ahora exasesor.

El tuit también inquieta a otros abogados y profesores universitarios, porque Trump pide respetar el debido proceso de su personal, pero en la práctica lleva más de dos años arremetiendo en contra de millones de extranjeros, con y sin papeles, para implementar su dura política migratoria y quitarles derechos garantizados por la Constitución.

Darle poderes extraordinarios a los agentes del DHS para deportar a inmigrantes sin que sean presentados ante un juez.

Impedir que los extranjeros que entran con visa y se queden por más tiempo del permitido, sean presentados ante un juez de inmigración antes de ser deportados.

Impedir que un inmigrante detenido sea puesto en libertad de acuerdo con lo que dispone el sistema migratorio vigente.

Criminalizar a los indocumentados. Culparlos a todos de asesinos, violadores, traficantes de drogas, pandilleros, terroristas, entre otros señalamientos.

Deportaciones expeditas para todo inmigrante indocumentado arrestado por agentes federales de inmigración.

Negar a los niños de la frontera que llegan en busca de asilo la oportunidad de ver a un juez de inmigración.

Derecho para todos

La profesora Hines recuerda que “toda persona en Estados Unidos tiene el derecho al debido proceso”. Y reitera que este derecho asiste tanto a inmigrantes legales (residentes temporales y permanentes) como indocumentados.

“Sin embargo, la cuestión legal es cuál y cuánto debido proceso” le aplica a una persona. “Trump no puede negarles ese derecho, por mas que quiera. El presidente no tiene derecho absolutamente a modificar la Constitución, una jurisprudencia arraigada en el derecho estadounidense”, subraya.

Palabras negativas

Para otros, además de los peligros que conlleva la política migratoria de Trump, “están las palabras utilizadas por el presidente para describir a las personas”, comenta Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “El poder que tiene el presidente hace que cualquier palabra o descripción de personas, de un grupo étnico en particular, se multiplique ya sea positiva o negativamente”.

La alarma surge debido a que, en gran medida, ley de inmigración se basa principalmente en el uso de la discrecionalidad del agente federal que la implementa. Y los abogados argumentan que la manera en que el presidente se ha referido a los inmigrantes desde que lanzó su campaña, a mediados de 2015, ha afectado el trato que se está brindando a los extranjeros en general.

“Un inmigrante indocumentado tiene los mismos derechos constitucionales que cualquier individuo que pise territorio estadounidense”, precisa Barrón. “Y no por ser indocumentado indica o refiere que tiene menos derechos. Uno de ellos, es no firmar su salida voluntaria y pedir ver a un juez inmigración para defenderse, y tener la posibilidad de poder legalizar su permanencia en Estados Unidos”.

“Por contrato, estas personas, al entrar a Estados Unidos, ceden su derecho de ver un juez. Pueden permanecer hasta un máximo de 90 días y después deben irse”, agrega.

En la lista del Programa sólo aparece un país latinoamericano, Chile. A principios de la década del 2000 participaron Argentina y Uruguay, pero ambos fueron retirados por abusos cometidos por quienes entraron al país y se quedaron más allá del plazo permitido por las autoridades de inmigración.

“Otro grupo de personas que no les asiste el derecho de ser presentados ante un juez son aquellos quienes ya tuvieron la oportunidad, perdieron sus casos y un juez emitió una orden de deportación, que es parecido a tener una orden de arresto”, dijo.

La 5ta Enmienda

El derecho al debido proceso migratorio y la presentación ante un juez de inmigración es un derecho protegido por la Constitución, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la Facultad de Leyes de la Universidad de California en San Diego.

“La 5ta Enmienda es muy clara”, apunta. “Toda persona, no excluye a personas sin documentos, tiene derecho al debido proceso, lo que significa que tiene derecho a defenderse tanto en casos penales como civiles”.

A pesar de las arremetidas del mandatario y la presión que lleva a cabo a través de su cuenta en la red social Twitter, Velásquez augura que “los tribunales de justicia seguirán exigiendo que se respete el debido proceso”, y que “no importa las opiniones que haga Trump”.

“Esa es la maravilla de tener separación de poderes”, anota. “El ejecutivo no manda al judicial. La Constitución sólo puede ser enmendada por el congreso. Por lo tanto, el debido proceso seguirá protegiendo a toda persona, sin importar su estatus migratorio”.

Uso extremo

Para otros abogados, como Ezequiel Hernández, quien ejerce en Phoenix, Arizona y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias, Trump quizás “no esté violando el proceso de deportación, sino no lo está llevando a un extremo, con una actitud diferente y con un propósito distinto”.

Agrega que el actual gobierno no lo implementa “para resolver el tema de la inmigración indocumentada, sino para erradicarla por medio de la deportación”, una estrategia que pone en duda el respeto al debido proceso.

Hernández agrega que, ocho años después de aquella legislación, ahora en el país prevalece el mismo sentimiento de temor, pero esta vez a nivel nacional. “Sobre todo después de un gobierno como el de (Barack) Obama, donde la discreción procesal fue una buena herramienta. Ahora en la era de Trump, esa herramienta tiene doble filo”, recalcó.







Marco jurídico e histórico

El derecho constitucional de un indocumentado a ser presentado ante un juez fue “ratificado por la Corte Suprema de Justicia en el fallo del caso Zadvydas versus Davis, 533 U.S. 678 (2001)”, explicó la abogada de inmigración Rebeca Sánchez-Roig, quien fungió durante 15 años como fiscal de inmigración. “El máximo tribunal dictaminó que, una vez que un extranjero entra en el país, la circunstancia legal cambia, porque la cláusula del debido proceso se aplica a todas las personas dentro de Estados Unidos".

Consultada respecto a si el presidente puede coartar, eliminar o restringir estos derechos, explicó que en 1950 la Corte Suprema dictó que "la exclusión de los extranjeros es un acto fundamental de soberanía… inherente al poder ejecutivo (caso Knauff versus Shaughnessy, 338 U.S. 537), y en 1952 el Congreso legisló una disposición indicando que el presidente “podía, mediante la proclamación y por el período que estime necesario, suspender la entrada de todos los extranjeros y cualquier clase de extranjeros como inmigrantes o no inmigrantes, siempre y cuando estime que esos extranjeros perjudicarán los intereses de Estados Unidos”.

“Por lo tanto, el presidente disfruta poder ejecutivo sobre la inmigración”, advierte. Pero señala que, “aunque el presidente posee este completo control para negarle la entrada a extranjeros a Estados Unidos, como hemos visto, las cortes federales han servido como control significativo y necesario sobre el mal uso del presidente de este poder, y su intención de negarle la entrada a un gran número de inmigrantes o extranjeros bajo el disfraz de que estos individuos son un peligro para la seguridad nacional”.

“La política del presidente está dando lugar a desafíos legales y constitucionales. Pero podemos tener la certeza de que se luchará contra eso en los tribunales, en el Congreso y públicamente para preservar los derechos garantizados a todas las personas por la Constitución. Eso, incluye a los indocumentados”, concluyó.