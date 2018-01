ICE inicia proceso de deportación contra activista mexicana que lleva más de 20 años en EEUU

Una activista mexicana que lucha por los derechos de los inmigrantes en Seattle, estado de Washington, fue citada por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para iniciar en su contra un proceso de deportación de Estados Unidos.

“Me mandaron una carta poco antes de Navidad y me dieron la noticia que comenzaron un proceso de deportación contra mí”, dijo la activista a Univision Noticias este martes.

“La nota no tiene fecha. Me citaron a una audiencia. Yo nunca he tenido contacto con ICE o con la policía. No sé cómo ellos me contactaron. Pero el gobierno sabe de mi activismo por los derechos de los inmigrantes. Creo que por ese motivo iniciaron el proceso para deportarme del país”, indicó.



Mora Villapando es directora de comunicaciones de la organización Latino Advocacy en Seattle. Desde mediados de la década del 2000 la activista ha luchado principalmente por los derechos de los inmigrantes detenidos en el centro de detención de ICE Northwest, Tacoma.

En los últimos cuatro años los internos de la cárcel han llevado a cabo varias huelgas de hambre en protesta por las condiciones de encierro, y también para pedirle al gobierno que los libere y esperar con arresto domiciliario la resolución de sus casos de inmigración.

“Temo que me deportarán por mi activismo”, apuntó Mora. “Me están amenazando por el trabajo que hemos hecho y el trabajo que hemos logrado en favor de los derechos de los inmigrantes”.



La carta de ICE

En la carta enviada a Mora Villapando, ICE le informa que la activista “se quedó más allá de los seis meses” autorizada en 1996 por el entonces Servicio de Inmigración y Naturalización (INS). Y que “basado en esto, usted debe ser deportada de Estados Unidos”.

Según el documento, Mora entró al país con una visa de turismo tipo B-2 el 29 de abril de 1996 por el aeropuerto de San Francisco, California.

La agencia federal señala además que, de acuerdo con las secciones 237 y 101 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), las violaciones al término de permanencia autorizada cuando un extranjero ingresa legalmente al país los convierte en inadmisibles.

Mora confirmó que ingresó en la fecha señalada por ICE con una visa de turista "y me quedé".



Dudas pendientes

“La carta dice que iniciaron un proceso de deportación en mi contra, pero ICE no explica si voy a tener audiencia ante un juez de inmigración y cuándo”, apuntó Mora.

La activista indica además que no se explica “cómo ICE obtuvo mi dirección particular, que no era una información pública. Siempre he procurado mantenerla en reserva. Sólo se conocía la dirección de mi oficina”, apuntó. “Con mi abogado pensamos que el gobierno federal la obtuvo de los registros del Departamento de Licencias (DOL) de Seattle. Ellos comparten los datos con la migra”, agregó.

La semana pasada el periódico The Seattle Times reportó que el estado de Washington, a pesar de prometer que no proporcionará al gobierno federal los datos de conductores indocumentados, el DOL sí lo ha hecho, y que ICE ha utilizado esa información con fines de deportación.

En febrero del año pasado, el gobernador Jay Inslee firmó una orden ejecutiva señalando que Washington sigue siendo un estado que "no utiliza a sus empleados estatales como agentes de inmigración", pero el decreto no ha impedido que el DOL entregue datos a ICE.

“A pesar del decreto, la información si ha sido entregada”, dice Mora. “No me explico de qué otra manera ICE obtuvo mi dirección”.

The Seattle Times reportó que en los últimos meses varios indocumentados han sido contactados por ICE, y que los datos fueron proporcionados por el DOL.



El fiscal general, Jeff Sessions, envió recientemente cartas a Seattle, junto con otras jurisdicciones en todo el país, para advertirles que retendrá fondos si no colaboran con el gobierno federal y actúen con políticas de ciudades santuario.

Mora, madre de una ciudadana estadounidense, dijo que seguirá con su activismo y aseguró que este martes participará en una protesta frente al Centro de Detención del Northwest de ICE en Tacoma, Washington.