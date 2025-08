Con el bloqueo de un juez al decreto de Trump, se inicia la batalla legal por el derecho a la ciudadanía por nacimiento

Tras recibir la Presidencia, Trump firmó una para acabar con la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes sin estatus permanente al momento del nacimiento del bebé. Era una de sus promesas de campaña. En el texto alega que los hijos de no ciudadanos no son sujetos de la jurisdicción de Estados Unidos y ordena que las agencias federales no reconozcan como estadounidense a un niño si al menos uno de sus padres no es ciudadano.