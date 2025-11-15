Por qué las políticas migratorias de Trump también causan incertidumbre entre los ciudadanos naturalizados

Video USCIS anuncia implementación de nuevo examen para la naturalización en 2025: estos son los ajustes

Cuando llegó por primera vez a Estados Unidos tras escapar de la guerra civil en Sierra Leona y pasar casi una década en un campo de refugiados, Dauda Sesay no tenía ni idea de que podría convertirse en ciudadano. Pero le dijeron que si seguía las reglas y no se metía en problemas, al cabo de unos años, podría solicitarlo.

Como ciudadano estadounidense, tendría protección.

Eso fue lo que le llevó a decidir solicitarla: la premisa —y la promesa— de que, cuando se naturalizara como ciudadano estadounidense, se crearía un vínculo entre él y su nuevo hogar. Tendría derechos y responsabilidades, como el voto, y, al comprometerse con el país, el país se comprometería con él.

"Cuando levanté la mano y presté juramento de lealtad, creí en ese momento en la promesa de que pertenecía a este país", dijo Sesay, de 48 años, que llegó a Luisiana hace más de 15 años y ahora trabaja como defensor de los refugiados y su integración en la sociedad estadounidense.

Pero en los últimos meses, a medida que el presidente Donald Trump deporta a miles de personas, esa creencia se ha visto sacudida para Sesay y otros ciudadanos naturalizados.

Ahora existe el temor de que la presión para aumentar drásticamente las deportaciones y cambiar quién puede reclamar a Estados Unidos como su hogar, a través de medidas como intentar poner fin a la ciudadanía por nacimiento, esté teniendo un efecto dominó.

Lo que ellos consideraban la protección fundamental de la naturalización ahora se siente más como arenas movedizas.

¿Qué pasa si se van?

A algunos les preocupa que, si abandonan el país, tendrán dificultades para regresar, temerosos por los relatos de ciudadanos naturalizados que han sido interrogados o detenidos por agentes fronterizos estadounidenses.

Se preguntan: ¿necesitan bloquear sus teléfonos para proteger su privacidad? Otros dudan en desplazarse dentro del país, tras historias como la de un ciudadano estadounidense acusado de estar aquí ilegalmente y detenido incluso después de que su madre presentara su certificado de nacimiento.

Sesay dijo que ya no viaja dentro del país sin su pasaporte, a pesar de tener una identificación REAL ID con los estrictos requisitos de identidad exigidos por el gobierno federal.

Las redadas de inmigración, a menudo llevadas a cabo por agentes federales enmascarados e irreconocibles en lugares como Chicago y Nueva York, han incluido en ocasiones a ciudadanos estadounidenses en sus redadas. Un ciudadano estadounidense que afirma haber sido detenido dos veces por agentes de inmigración ha presentado una demanda federal.

Para aumentar la preocupación, el Departamento de Justicia emitió este verano un memorándum en el que anunciaba que intensificaría los esfuerzos para desnaturalizar a los inmigrantes que hayan cometido delitos o que se considere que representan un riesgo para la seguridad nacional.

En un momento dado durante el verano, Trump amenazó con retirar la ciudadanía a Zohran Mamdani, el alcalde electo de Nueva York, de 34 años, socialista democrático, que se naturalizó cuando era joven.

El ambiente hace que a algunos les preocupe hablar de ello públicamente, por miedo a atraer una atención negativa hacia ellos mismos. Las solicitudes de comentarios a través de varias organizaciones comunitarias y otros contactos no encontraron a nadie dispuesto a declarar públicamente, salvo Sesay.

El miedo de los ciudadanos naturalizados

En Nuevo México, la senadora estatal Cindy Nava dice que está familiarizada con el miedo, ya que creció sin papeles antes de obtener el DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, el programa de la era Obama que protegía de la deportación a las personas traídas a Estados Unidos cuando eran niños) y obtener la ciudadanía a través de su matrimonio. Pero no esperaba ver tanto miedo entre los ciudadanos naturalizados.

"Nunca había visto a esas personas tener miedo... ahora las personas que conozco y que antes no tenían miedo, ahora no están seguras de lo que les depara su estatus en términos de red de seguridad", dijo Nava.

El significado de la ciudadanía y quiénes estaban incluidos en ella se ha ampliado y reducido a lo largo de la historia de Estados Unidos, dijo Stephen Kantrowitz, profesor de historia de la Universidad de Wisconsin-Madison. Dijo que, aunque la palabra "ciudadano" aparece en la Constitución original, no está definida.

"Cuando se redactó la Constitución, nadie sabía lo que significaba la ciudadanía", dijo. "Es un término técnico que proviene de la tradición revolucionaria francesa. Sugiere una especie de igualdad entre los miembros de una comunidad política y tiene algunas implicaciones para el derecho a ser miembro de esa comunidad política. Pero es... tan indefinido".

La inmigración estadounidense y sus obstáculos

La primera ley de naturalización aprobada en 1790 por el Congreso de la joven república establecía que la ciudadanía era para cualquier "persona blanca libre" de buena conducta.

Las personas de ascendencia africana o nacidas en África se añadieron como categoría específica a la ley federal de inmigración tras los estragos de la Guerra Civil en el siglo XIX, que fue también cuando se añadió la 14.ª Enmienda a la Constitución para establecer la ciudadanía por nacimiento.

En los últimos años del siglo XIX y principios del XX, se promulgaron leyes que limitaban la inmigración y, por extensión, la naturalización. La Ley de Inmigración de 1924 prohibió efectivamente la entrada de personas procedentes de Asia, ya que no podían optar a la naturalización al no ser ni blancos ni negros.

Esto no cambió hasta 1952, cuando una ley de inmigración eliminó las restricciones raciales sobre quién podía naturalizarse. La Ley de Inmigración y Naturalización de 1965 sustituyó el anterior sistema de inmigración por otro que repartía los visados de forma equitativa entre las naciones.

La historia de Estados Unidos también incluye épocas en las que se retiró la ciudadanía a quienes la tenían, como tras la sentencia del Tribunal Supremo de 1923 en el caso Estados Unidos contra Bhagat Singh Thind.

Esa sentencia dictaminaba que los indios no podían naturalizarse porque no reunían los requisitos para ser considerados blancos, lo que dio lugar a varias docenas de desnaturalizaciones. En otras ocasiones, se ignoró, como en la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses-estadounidenses fueron obligados a ingresar en campos de internamiento.

"El poder político a veces simplemente decide que un grupo de personas, o una persona o una familia, no tiene derecho a la ciudadanía", dijo Kantrowitz.

En este momento, dice Sesay, se siente como una traición.

"Los Estados Unidos de América: eso es lo que juré en mi juramento de lealtad, eso es a lo que me comprometí", dijo Sesay. "Ahora, dentro de mi país, estoy viendo un cambio... Sinceramente, esa no es la América en la que creo cuando pongo mi mano sobre mi corazón".

