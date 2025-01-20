¿Es viable la orden ejecutiva de Trump para acabar con la ciudadanía por nacimiento?

El presidente Donald Trump firmó este lunes una orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, como parte de sus promesas de campaña destinadas a restringir la inmigración y redefinir lo que significa ser estadounidense.

"Es ridículo. Somos el único país en el mundo que hace esto con el derecho de nacimiento", declaró el presidente durante su primer día de gobierno, lo cual no es cierto.

La orden, que se aplicaría a los niños nacidos después de 30 días de la medida, se aplica en circunstancias en las que los padres están presentes y sean indocumentados en los EEUU, y en situaciones en las que la madre está temporalmente en los EEUU, como con una visa, y el padre es un "no ciudadano" de Estados Unidos.

"Requiere que los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional, el fiscal general y el comisionado de la Administración de la Seguridad Social, como principales distribuidores y custodios de los materiales de identificación y las prestaciones relacionadas con la ciudadanía, tomen todas las medidas apropiadas de aplicación y cumplimiento", dice una hoja informativa de la orden.

Sin embargo, cualquier intento de detener esta política se enfrentaría a grandes obstáculos legales.

¿Por qué sería difícil eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento?

La ciudadanía por derecho de nacimiento significa que cualquier persona nacida en Estados Unidos se convierte automáticamente en ciudadano estadounidense.

Está vigente desde hace décadas e incluye a los hijos de personas que se encuentran en el país ilegalmente o que se encuentran en Estados Unidos con una visa de turista o estudiante y planean regresar a su país de origen.

No es una práctica habitual en todos los países, y Trump y sus partidarios han argumentado que se está abusando del sistema y que deberían existir estándares más estrictos para convertirse en ciudadano estadounidense.

Pero otros dicen que se trata de un derecho consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución, que sería extremadamente difícil revocarlo y que, incluso si fuera posible, sería una mala idea.

Durante una entrevista el domingo en el programa “Meet the Press” de NBC, Trump dijo que “absolutamente” planea detener la ciudadanía por derecho de nacimiento una vez que asuma el cargo.

“Vamos a acabar con eso porque es ridículo”, dijo.

Qué obstáculos podría enfrentar el plan de Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento

Trump no fue claro en su entrevista del domingo sobre cómo pretende acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Cuando se le preguntó cómo podría eludir la Enmienda 14 con una orden ejecutiva, Trump dijo: “Bueno, vamos a tener que cambiarla. Tal vez tengamos que recurrir a la gente, pero tenemos que acabar con ella”. Cuando se le insistió más sobre si utilizaría un decreto, Trump dijo: “Si podemos, a través de una orden ejecutiva”.

En una publicación de 2023 en el sitio web de su campaña, dio muchos más detalles. Dijo que emitiría una orden ejecutiva el primer día de su presidencia, dejando en claro que las agencias federales “requieren que al menos uno de los padres sea ciudadano estadounidense o residente legal permanente para que sus futuros hijos se conviertan automáticamente en ciudadanos estadounidenses”.

Trump escribió que la orden ejecutiva dejaría en claro que a los hijos de personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos “no se les deberían emitir pasaportes, números de Seguro Social, ni ser elegibles para ciertos beneficios sociales financiados por los contribuyentes”.

Es casi seguro que esto acabará en litigio.

Alex Nowrasteh, vicepresidente de estudios de política económica y social del Instituto Cato, un grupo de estudios a favor de la inmigración, dijo que la ley es clara en cuanto a que la ciudadanía por derecho de nacimiento no puede terminarse mediante una orden ejecutiva, pero que Trump puede estar inclinado a intentarlo de todos modos en las cortes.

“No tomo muy en serio sus declaraciones. Lleva diciendo cosas así casi una década”, dijo Nowrasteh. “No hizo nada para promover esta agenda cuando era presidente anteriormente. La ley y los jueces se oponen casi unánimemente a su teoría legal de que los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en Estados Unidos no son ciudadanos”.

Trump podría pedir al Congreso aprobar una ley para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, pero aún así enfrentaría un desafío legal porque viola la Constitución.

Trump y otros opositores a la ciudadanía por derecho de nacimiento han argumentado que crea un incentivo para que la gente venga a Estados Unidos ilegalmente o participe en el “turismo de nacimiento”, en el que las mujeres embarazadas entran a Estados Unidos específicamente para dar a luz para que sus hijos puedan tener la ciudadanía antes de regresar a sus países de origen.

“El simple hecho de cruzar la frontera y tener un hijo no debería dar derecho a la ciudadanía”, dijo Eric Ruark, director de investigación de NumbersUSA, que aboga por reducir la inmigración. La organización apoya cambios que exigirían que al menos uno de los padres sea residente legal permanente o ciudadano estadounidense para que sus hijos obtengan automáticamente la ciudadanía.

Otros han argumentado que poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento dañaría profundamente al país.

“Uno de nuestros grandes beneficios es que las personas que nacen aquí son ciudadanos, no son una subclase ilegal. Hay una mejor asimilación e integración de los inmigrantes y sus hijos debido a la ciudadanía por derecho de nacimiento”, aseveró Nowrasteh.

En 2019, el Instituto de Política Migratoria estimó que 5.5 millones de niños menores de 18 años vivían con al menos uno de sus padres en el país de manera ilegal, lo que representa el 7% de la población infantil de Estados Unidos. La gran mayoría de esos niños son ciudadanos estadounidenses.

El grupo de expertos no partidista dijo durante la campaña presidencial de Trump en 2015 que el número de personas en el país ilegalmente “aumentaría” si se revocara la ciudadanía por derecho de nacimiento, creando “una clase que se autoperpetúa y que quedaría excluida de la membresía social durante generaciones”.

¿Qué dice la Enmienda 14 sobre la ciudadanía por nacimiento?

Después de la Guerra Civil, el Congreso ratificó la Enmienda 14 en julio de 1868. Esa enmienda garantizó la ciudadanía para todos, incluida la población negra recién emancipada.

“Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”, dice la Enmienda 14. “Ningún Estado promulgará ni aplicará ninguna ley que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de Estados Unidos”.

Pero dicha enmieda no siempre se tradujo en que a todos se les otorgara la ciudadanía por derecho de nacimiento. Por ejemplo, no fue hasta 1924 que el Congreso finalmente otorgó la ciudadanía a todos los nativos americanos nacidos en EEUU.

Un caso clave en la historia de la ciudadanía por derecho de nacimiento se produjo en 1898, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que Wong Kim Ark, nacido en San Francisco de padres inmigrantes chinos, era ciudadano estadounidense porque había nacido en ese estado.

El gobierno federal había intentado negarle el reingreso al condado después de un viaje al extranjero con el argumento de que no era ciudadano según la Ley de Exclusión de los Chinos.

Pero algunos han argumentado que el caso de 1898 claramente se aplica a los niños nacidos de padres que son ambos inmigrantes legales en Estados Unidos, pero que es menos claro si se aplica a los niños nacidos de padres sin estatus legal o, por ejemplo, que vienen por un periodo corto como una visa de turista.

“Es el caso principal. De hecho, es el único caso”, dijo Andrew Arthur, miembro del Centro de Estudios de Inmigración, que apoya las restricciones a la inmigración. “Es una cuestión jurídica mucho más abierta de lo que la mayoría de la gente cree”.

Algunos defensores de las restricciones a la inmigración han argumentado que las palabras “sujeto a su jurisdicción” en la 14ª Enmienda permiten a Estados Unidos negar la ciudadanía a los bebés nacidos de personas que se encuentran en el país ilegalmente. El propio Trump utilizó ese lenguaje en su anuncio de 2023 de que intentaría poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento si era reelegido.

