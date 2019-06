A siete años de DACA, los dreamers siguen esperando que el Congreso les abra la puerta de la ‘green card’

El resto, o bien no confió en el gobierno para entregarle sus datos de identificación personal o no cumplía con los requisitos del programa, como estar estudiando o haberse graduado de secundaria, carecer de antecedentes criminales, haber estado presentes en el país de manera interrumpida en los últimos 5 años y tener menos de 31 años para el 15 de agosto de 2015.

El golpe de Trump

En los dos años posteriores el Congreso no ha hecho mucho al respecto y los dreamers continúan bajo el mismo estatus, pero pendientes de lo que en última instancia resuelvan los tribunales de justicia.

Fallos favorables

El 9 de enero de 2018, cuatro meses después de la cancelación de DACA, una corte federal de San Francisco ordenó al gobierno de Trump restituir el programa. El 13 de febrero de ese año un segundo tribunal de Brooklyn emitió un dictamen similar y el 24 de abril un tercer juez federal, esta vez de Washington DC, falló a favor del programa y dio un plazo al gobierno para explicar por qué no debía aceptar nuevas solicitudes.

El 17 de agosto el juez John Bates ratificó el dictamen, pero eximió al gobierno de aceptar nuevas solicitudes después que la mexicana María Perales, una dreamer de la Universidad de Princeton y la empresa de alta tecnología, Microsoft, decidieron no apelar la decisión anunciada por el Departamento de Justicia de oponerse a la recepción y tramitación de peticiones de DACA de soñadores que antes no habían solicitado el amparo.

Contrario a lo esperado por los demandantes, en agosto del año pasado la corte presidida por el juez Andrew S. Hanen determinó que los detractores no pudieron demostrar que la continuación del programa causaría un daño irreparable y argumentó que se haría más daño a los beneficiarios de DACA si perdieran el beneficio.

Tras el fallo, el gobierno de Trump le pidió nuevamente a la Corte Suprema que revisara la legalidad del programa. En enero de este año, el máximo tribunal de justicia no tomó decisión sobre el tema indicando que se mantendría al margen del debate mientras resuelven las cortes inferiores.

Respuesta en curso

“Estamos a la espera de una posible decisión por parte de la Corte Suprema respecto a si toma o no el caso en el período 2020”, dijo a Univision Noticias Juan Manuel Guzmá n, Director de Políticas de United We Dream (UWD), la principal organización de dreamers del país. “Hay mucha expectativa de lo que va a suceder. Existen posibilidades de que lo tomen el próximo término. Estamos preparados para ello”, indicó.

“Y que a la solución legislativa permanente no le agreguen cosas encima, que no le pongan más agentes fronterizos ni le agreguen más dinero para que ICE tenga más agentes de deportación y cárceles. Tampoco queremos que nos conviertan en moneda de cambio como ha intentado el gobierno de Trump”, precisó.

El último esfuerzo

Una fuente demócrata del Senado, que pidió no ser identificada, dijo a Univision Noticias que ningún republicano ha dicho que respaldará el proyecto de ley. La Casa Blanca, por su parte, ha dicho que el programa no será firmado por el presidente porque no contempla sus pedidos de seguridad para la frontera.