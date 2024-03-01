39,000 inmigrantes detenidos en cárceles de ICE y la mayoría no tiene antecedentes criminales

Video Biden arremete contra republicanos por bloquear proyecto bipartidista de seguridad fronteriza: "No podemos esperar"

El número de inmigrantes indocumentados detenidos en las cárceles de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) aumentó en un 45% en el último año calendario, mientras el número de personas inscritas en el Programa Alternativo de Detención (ATD) bajó un 39% en el mismo período, revela un informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse.

Basado en datos de ICE, el informe detalla que, a finales de febrero de 2024, "casi 185,000 familias y personas solteras estaban inscritas en ATD, frente a las 293,000 registradas en el mismo período en 2023”.

A su vez, “39,000 personas están actualmente detenidas, frente a las 27,000 reportadas el año pasado”.

En cuanto a los costos asociados con la detención de inmigrantes “son mucho mayores que los de cualquiera de los sistemas de monitoreo implementados bajo la ATD”, hallaron los investigadores del TRAC.

Según la justificación presupuestaria de ICE, “cuesta alrededor de $157 dólares detener a un inmigrante adulto por un día”. E indica que las tecnologías de monitoreo de ATD “varían en costo y sofisticación, pero según las cifras actuales de inscripción en el programa alternativo, el costo es de alrededor de $1,13 por día monitorear a un solo inscrito, o menos del 1% del costo de la detención”.

Sin embargo, el informe precisa que la capacidad de ICE de monitorear a muchos más inmigrantes bajo ATD de los que mantienen detenidos “también significa que los costos diarios totales de ATD exceden los $200,000 diarios, menos que los costos de detención, pero no insignificantes”.

Datos clave del informe

Los aspectos más destacados de los datos actualizados por los investigadores del TRAC muestran además que:

ICE mantuvo a 39,175 detenidos al febrero de 2024.

26,339 de 39.175 (o el 67.2% de los) detenidos por ICE no tienen antecedentes penales.

Muchos más solo cometen infracciones menores, incluidas infracciones de tránsito.

La mayoría de los detenidos en las cárceles de ICE se encuentran en centros de detención localizados en Texas.

De los 20,535 detenidos en enero, 6,510 fueron arrestados por ICE y CBP 14.025 por la Patrulla Fronteriza.

El Centro Residencial South Texas Fam en Dilley, Texas, mantuvo el mayor número de detenidos por ICE hasta el momento en lo que va del año fiscal 2024, con un promedio diario de 1,845.

Los programas de Alternativas a la Detención (ATD) de ICE están monitoreando actualmente a 184,601 familias e individuos solteros (actualizado al 24 de febrero de 2024).

La oficina del área de San Francisco tiene el mayor número de ATD.

Los detenidos no tienen ayuda legal

Los inmigrantes privados de libertad en las cárceles de ICE no tienen garantizada asistencia o ayuda legal, a menos que consigan asistencia pro-bono o familiares en Estados Unidos contraten a un abogado para que defienda y/o salgan en libertad bajo el programa ATD.

“La mayor dificultad es contactar un abogado, los recién llegados no conocen el sistema”, dice Ezequiel Hernández, un experto en la ley de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias.

“Se supone que ICE brinda información de profesionales u organizaciones que los inmigrantes encarcelados pueden llamar gratuitamente y pedirles que los represente. Pero ellos (los indocumentados presos) son quienes deben hacer esas llamadas”.

Hernández citó la labor que lleva a cabo The Florence Project en Arizona, una organización sin fines de lucro que apoya a las personas detenidas dándoles información sobre abogados pro-bono y otras guías o direcciones para que familiares los contacten y reciban orientación legal.

Los programas de libertad condicional

En cuanto a los programas de libertad condicional ATD, Hernández explicó que, las personas que no son una prioridad de deportación para el gobierno pueden entrar en el programa y ser puestas en libertad a esperar la resolución de sus casos migratorios.

También dijo que aquellas personas que llegaron a Estados Unidos antes de noviembre de 2020 “y no tienen crímenes graves, no habrá detención para ellos”.

Con el programa ATD, en vez de arrestar y/o encarcelar a un inmigrante, el gobierno:

Poner en libertad controlada a quienes no tienen antecedentes, no representan una amenaza pública y tienen familiares en Estados Unidos.

Los libera bajo el pago de fianzas.

También utiliza grilletes electrónicos y teléfonos móviles para dar seguimiento a los inmigrantes liberados.

Entre los beneficios adicionales al programa, los inmigrantes obtienen:

Posibilidad de buscar asistencia o ayuda legal.

Obtener ayuda legal por parte de un abogado.

Establecer lazos comunitarios.

Comparecer en los tribunales de inmigración.

Obtener apoyo adicional para entender el proceso de inmigración.

Cómo funcionan los ATD

Un informe del Center for Immigration Studies (CIS) indica que es más probable que los participantes en los ATD confíen y cumplan con las obligaciones impuestas por el tribunal si consideran que su caso está siendo procesado de una manera transparente y justa, y que se les ha explicado completamente.

El estudio recomienda que ICE debe implementar un proceso claro, flexible y transparente para la inscripción y de salida del programa.