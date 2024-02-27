Estas son las nuevas tarifas que deberás pagar a USCIS para trámites migratorios acelerados

Video ¿Por qué el Congreso sigue rechazando propuestas migratorias? El debate en Línea de Fuego

El servicio de inmigración de EEUU puso en vigor a partir de este martes de nuevas tarifas para trámites acelerados (prioritarios) que afectan a ciertas peticiones de trabajadores extranjeros, cambio de estatus y autorizaciones de empleo en algunas categorías de estudiantes con visas F1.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) dijo que el alza en el servicio prioritario, anunciada en diciembre, se debe a un ajuste por la inflación.

Las nuevas tarifas regulan el procesamiento del Formulario I-907 (Solicitud de Procesamiento Prioritario) requerido para acelerar los procesos relacionados con los Formularios I-129, I-140, I-539 y I-765.

La agencia explicó que la Ley de Estabilización de USCIS le permite “ajustar las tarifas de procesamiento prioritario cada dos años”, proceso que no se había llevado a cabo en los últimos seis años.

Dijo además que el incremento de tarifas para ciertos trámites prioritarios “reflejan la cantidad de la inflación desde junio de 2021 hasta junio de 2023, según el Índice de Precios del Consumidor.

Cuáles son las nuevas tarifas

Las nuevas tarifas de procesamiento prioritario son las siguientes:

· Formulario I-129 (petición para trabajador no inmigrante) con visa H2B y R, de $1,500 a $1,685.

· Para las clasificaciones E-1, E-2, E-3, H-1B, H-3, L-1A, L-1B, LZ, O-1, O-2, P-1, P-1S, P-2, P-2S, P-3, P-3S, Q-1, TN-1 y TN-2 de $2,500 a $2,805.

· Formulario I-140 (Petición para trabajador extranjero), de $2,500 a $2,805.

· Formulario I-539 (Solicitud de Extensión o Cambio de Estatus de No Inmigrante) de $1,750 a $1,965.

· Formulario I-765 (Permiso de trabajo) para estudiantes F1 categorías C03A, C03B y C03C de $1,500 a $1,685.

Cuidado con la fecha

USCIS también explicó que si recibe un Formulario I-907 “con matasellos del 26 de febrero de 2024 o posterior, con la tarifa de presentación incorrecta, rechazaremos el Formulario I-907 y devolveremos la tarifa de presentación”.

Agregó que en el caso de las solicitudes enviadas por mensajería comercial, tal como UPS, FedEx y/o DHL), la fecha del matasello es la fecha que figura en el recibo del servicio de mensajería.

La agencia federal, que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), también indicó que usará los ingresos generados por el aumento de la tarifa del servicio de procesamiento prioritario para no solo seguir proveyendo este servicio, sino también “para hacer mejoras a los procesos de adjudicaciones; responder las demandas de adjudicación, incluida la reducción de las demoras en el procesamiento de solicitudes de beneficio; y financiar de otra manera los servicios de adjudicación y naturalización”.

El 1 de abril nuevas tarifas

Por su parte, USCIS recordó que el 1 de abril entran en vigor las nuevas tarifas que la agencia cobra por sus servicios, un alza que también había sido congelada desde hace seis años.

De acuerdo con las nuevas tarifas, el Formulario I-129 (petición para trabajador no inmigrante), que actualmente tiene un costo de $320, costará a partir de abril $780, un incremento del 70%. A su vez, el trámite del Formulario I-90, que se utiliza para pedir un reemplazo de la tarjeta de residencia permanente (green card), que actualmnente cuesta $455, tendrá un costo de $415, equivalente a un 9% menos.

En cuanto a la petición de ciudadanía estadounidense por naturalización, trámite que se lleva a cabo a través del Formulario N-400, la regla final señala, que de los $640 actuales, tendrá un incremento a $710, equivalente al 11%, mientras que el pago para el registro de una visa H-1B para trabajadores profesionales extranjeros experimentará un incremento de $10 actuales a $205 a partir de abril, equivalente a un 2,050% de incremento.