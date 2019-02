Después de una temporada de la gripe tan feroz como la del 2017/2018, que marcó récords históricos y tuvo al país en vilo durante meses, todos anhelaban que la de este año fuera más leve y, en efecto pareciera que ha sido así: las cifras de hospitalizaciones y muertes son menores. Aún así, 24 niños han muerto –entre ellos una pequeña de Texas que no había sido vacunada– y se sabe que la temporada de la gripe podría prolongarse hasta finales de marzo, abril o incluso mayo. Nadie debe bajar la guardia hasta que la temporada llegue a su fin.

El virus de la influenza está circulando en 45 estados, 23 de ellos con alta actividad. Nadie puede determinar con certeza cuándo acabará, pero sí se ha notado que podríamos estar llegando a su pico en Estados Unidos.

Respondemos a las dudas más frecuentes que pueden presentarse.

¿En cuáles estados se han presentado más casos de gripe en esta temporada hasta la fecha?

Según el más reciente informe semanal de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, 23 estados tienen alta intensidad del virus: Alabama, Alaska, Arkansas, Colorado, Connecticut, Georgia, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Nebraska, New Jersey, New Mexico, Carolina del Norte, Oklahoma, Rhode Island, Carolina del Sur, Texas, Utah, Vermont, y Virginia.

Pero el virus también está presente en muchos otros –45 en total– sólo que por ahora con una menor intensidad.

¿Cuánta gente se ha enfermado por influenza hasta ahora?

Los CDC estiman que entre el 1ro de octubre de 2018 y el 26 de enero de 2019 ha habido entre 10 y 11 millones de enfermos por influenza, un promedio de 5 millones de consultas médicas por el virus y entre 118,000 y 141,000 hospitalizaciones. La temporada aún no termina, así que las cifras totales pueden variar, pero para tener una perspectiva, en la temporada de la gripe pasada hubo un total de 49 millones de personas enfermas con el virus, 960,000 hospitalizaciones y unas 80,000 muertes. Por eso es la peor de la que se tenga registro.

Me vacuné, ¿estoy completamente protegido?

No. La vacuna de la gripe nunca es 100% efectiva, ya que al crearla, los científicos deben anticipar qué cepas del virus serán las predominantes, pero no siempre sus predicciones se cumplen a la perfección. En todo caso, e s la mejor forma que existe para protegerse, siempre proporciona algo de inmunidad y, aunque no lo haga al 100%, sí evita el riesgo de complicaciones y de enfermarse.

La vacuna de este año protege contra dos cepas A (H1N1 y H3N2), y una B. Algunas de sus presentaciones protegen contra una cepa B adicional.

Este año la cepa predominante ha sido la H1N1 (lo que no implica que haya algunas otras cepas del virus circulando como la H3N2, aunque en menor medida), lo que quiere decir que la vacuna es bastante compatible y, por tanto, efectiva. Sólo al final de la temporada se podrá saber un porcentaje.

No me he vacunado, ¿es demasiado tarde?

Aunque las autoridades recomiendan que todas las personas mayores de seis meses de edad se vacunen a más tardar a finales de octubre, al comienzo de la temporada de la gripe, peor es no vacunarse del todo.

Tomando en cuenta que todavía quedan semanas (si no meses) para que esta temporada termine, es una buena idea que lo hagas, sobre todo si perteneces a los grupos de riesgo que son más propensos a sufrir de complicaciones de la gripe (mayores de 65, niños, embarazadas y personas con enfermedades crónicas como asma o diabetes).

De los 180 niños que fallecieron a casa de la gripe durante la temporada pasada, 80% no había recibido la vacuna.

Ten presente que la vacuna tarda entre 10 y 15 días en surtir su efecto completo, así que no lo postergues más. Y no te preocupes: eso de que la vacuna de la gripe hará que te enfermes es un mito. La mayoría de los seguros la cubren sin costo adicional para el paciente.

Además de vacunarme, ¿hay alguna otra cosa que pueda hacer para protegernos a mí y a mi familia?

Sí. Lavarse las manos frecuentemente con agua caliente y jabón, evitar el contacto con personas que estén enfermos son buenas medidas de prevención.

¿Cómo distingo los síntomas de la gripe del resfriado común?

Por lo general aparecen de forma más abrupta y son más severos que el resfriado común. Incluyen fiebre, escalofríos, tos, dolor de garganta, algo de congestión, dolor muscular y mucha fatiga. Importante: no todo el mundo que tiene influenza tendrá fiebre.

Gripe versus resfriado Los síntomas se parecen, pero hay diferencias que te ayudarán a distinguir si se trata de la influenza. Señales y síntomas Gripe Resfriado Aparición Abrupta Gradual Fiebre Habitualmente dura 3 o 4 días (aunque puede no haberla) Rara vez Dolores Habituales y severos Muy leves Escalofríos Muy comunes Poco comunes Fatiga/ debilidad Usual y severa A veces Congestión nasal A veces Común Dolor de garganta A veces Común Dolor en el pecho/tos Común/ puede ser severa De leve a moderado/ tos seca Dolor de cabeza Común Rara vez Vómitos y diarrea A veces (es más frecuente en niños) No FUENTE: Centros para el Control de Enfermedades | UNIVISION

Creo que tengo la gripe, ¿qué hago?

Tan pronto como presentes síntomas ve al médico si perteneces a alguno de los grupos de riesgo. Allí te harán una prueba para determinar si tienes el virus y, en caso de que sea afirmativo, el médico podría prescribir un antiviral que ayudará a acortar la duración y severidad del virus. El antiviral es más efectivo si se toma en las 48 primeras horas de presentar síntomas.

Si no perteneces a los grupos de riesgo, ni tienes señales de complicaciones, quédate en casa, evita el contacto con otras personas hasta que los síntomas cedan y reposa. Hay medicamentos over the counter que ayudan a sobrellevar los síntomas.

Recuerda que ante cualquier duda puedes llamar a tu médico. No descartes los servicios de telemedicina que evitan que tengas que ir a una sala de emergencias.

¿Cómo saber si estoy desarrollando complicaciones?

Señales de alerta en niños son: dificultad respiratoria o respiración acelerada, piel azulada, irritabilidad, fiebre con sarpullido, letargo, deshidratación, los síntomas mejoran, pero luego regresan con fiebre y más intensidad.

En adultos puede haber dolor en el pecho, dificultad respiratoria, vómitos y mareos. Si mejoras y luego recaes también es una mala señal.

¿Durante cuánto tiempo soy contagioso si contraigo la gripe?

El virus es más contagioso en los primeros 3-4 días y hasta una semana después de que el paciente se enferme. Los niños pueden ser contagiosos por más tiempo.

Se transmite a través de estornudos, la tos, secreciones y contacto con superficies.

¿Qué medicamentos debo tomar?

Reposo, mucha agua, spray nasal y antivirales (solamente si el médico los prescribe) constituyen la primera línea del tratamiento. También venden medicamentos sin récipe que pueden ayudarte a aliviar los síntomas.

Ten en cuenta que la influenza es un virus, por lo que debe seguir su curso. Los antibióticos no lo curarán, a menos de que desarrolles una infección secundaria a causa de la influenza, lo que deberá ser diagnosticado por tu médico.

Hay quienes toman extracto de la baya del sauco porque se cree puede ayudar, pero la evidencia científica es limitada.