Para muchos, no es solo una gripe: cuáles son las complicaciones de la influenza y cómo puede causarte la muerte

En niños: cualquier cuadro febril en menores de 3 meses, respiración acelerada o problemas respiratorios, coloración azulada en labios o rostro, expansión de caja torácica al respirar, dolor de pecho, dolor muscular intenso por el que el niño se rehúsa a caminar, deshidratación (no orina por horas y al llorar no tiene lágrimas), no está alerto ni interactúa al estar despierto, convulsiones, fiebre por encima de los 104 grados Fahrenheit, fiebre o tos que mejora, pero luego empeora y agravamiento de afecciones crónicas.