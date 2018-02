La vacuna contra la gripe es más efectiva de lo que se anticipó, sobre todo en niños

Para menores de 8 años la protección es de hasta 59% en promedio, mientras que en adultos ronda el 36% informaron las autoridades sanitarias, al tiempo a que instaron a quienes no se han vacunado a que lo hagan ya que no sólo previene el contagio, sino también el desarrollo de complicaciones si se llega a contraer el virus. Todavía faltan semanas para que la temporada, que ha sido la más severa en muchos años, termine.

Este año la vacuna contra la gripe es en promedio 36% efectiva para los adultos, pero hasta 59% en niños menores de 8 años, más de lo que se creía en esta temporada que ha sido particularmente severa y que parecierta estar nivelándose, advirtieron las autoridades sanitarias en un mensaje donde instan a las personas que aún no se han vacunado a que lo hagan ya que se espera que pasen muchas semanas antes de que termine.

"Vayan a vacunarse. Háganlo por ustedes, sus hijos y su comunidad", dijo el Secretario de Salud Alex Azar este jueves durante el primer reporte oficial de la temporada de la gripe que ofrece personalmente desde que asumió el cargo. Aclaró que él, su esposa, sus dos hijos y el presidente Trump, quien no ha dicho palabra en torno al tema, ya lo habían hecho. Aunque los CDC habían dado reportes semanales hasta la fecha, la Casa Blanca había permanecido en silencio.



No es perfecta, pero ayuda

La vacuna protege contra tres cepas de la gripe: dos tipo A (la H3N2 que ha sido la predominante y la H1N1) y una tipo B, de la que han comenzado a verse más casos. Está demostrado que funciona mejor previniendo la muerte por influenza que evitando que se contraiga el virus como tal, lo que es otro motivo importante para no descartarla. " No implica que no te vas a enfermar, pero sí atenuará la enfermedad", aclaró el Cirujano General, Jerome Adams.

Para la cepa predominante, H3N2, que está asociada a más hospitalizaciones, la vacuna ha probado ser solamente 25% efectiva en adultos (más de lo que se esperaba al ver su eficacia en Australia que apenas llegó al 10%) pero hasta 51% en niños. Para el H1N1 la protección promedio sube a 67% y para la influenza tipo B a 42%.





Dos tercios de los niños y adolescentes que murieron por influenza entre 2010 y 2016 no habían sido vacunados. Las muertes pediátricas de esta temporada, que aun no termina, ya van por 84 y se teme que el número siga escalando y supere a los de años anteriores.

“La evidencia indica que los niños que son vacunados tienen menos chance de morir por la gripe”, aclara a Univision Noticias Mary Anne Jackson, miembro del Comité de Enfermedades Infecciosas de la Academia Estadounidense de Pediatría.

Los niños menores de 5 años y las personas mayores de 65 así como las que padecen condiciones crónicas o tienen un sistema inmune debilitado son más propensas a padecer complicaciones de la gripe.



Se ha visto que las personas mayores de 65 años quedan mejor protegidas al recibir una dósis específica de la vacuna indicado para ese grupo de la población. También se les recomienda ponerse la vacuna contra el neumococo, que previene el desarrollo de neumonía, una complicación frecuente de la gripe.