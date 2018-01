Tenía 21 años y era un atleta, la gripe lo mató en pocos días: por qué no debes restarle importancia a la influenza

El reciente deceso de un joven y de una mujer de 40 años que llevaban un estilo de vida muy saludable pone en evidencia un hecho que a veces preferimos ignorar: el virus puede acabar rápidamente con la vida de cualquiera. Vacunarse no sólo evita el contagio, sino que también previene que haya complicaciones. Ante cualquier señal de preocupación hay que acudir cuanto antes al médico.

Con apenas 21 años de edad, Kyler Baughman tenía todo a su favor: era joven y no sólo llevaba un estilo de vida saludable sino que también presumía de su fuerza de acero: era entrenador personal. Pero nada de eso impidió que la gripe le quitara la vida.

Como muchos otros, jamás creyó que su cuerpo no podría resistir al virus. Su madre, Beverly Baughman, que ahora busca crear conciencia sobre los peligros de la influenza, contó que Kyler no se vacunó este año.

“Creo que pensó: ‘Simplemente tengo la gripe: estaré bien”, declaró Baughman a un canal de televisión.

Muchas personas tienden a subestimar la gripe y piensan que, por ser algo tan común, no puede ser letal. Pero se equivocan. Si bien los Centros para el Control de Enfermedades aclaran que la mayoría de los individuos logra recuperarse plenamente, hay que estar muy atento a las posibles señales de complicaciones.

En 2014, más de 57,000 personas fallecieron por influenza/neumonía que fue la octava causa más frecuente de muerte en Estados Unidos. Para hacerse una idea: en 1995 el peor año de la epidemia del SIDA en EEUU, la cifra de decesos por el VIH no llegó a 51,000. Y todo apunta a que este año la temporada ha sido bastante severa.



En Arizona, por ejemplo, El Departamento de Servicios de Salud informó que se han registrado 11,515 casos comparados con los 1,109 reportados el mismo período de la temporada de la influenza en 2016-2017.

De los dos tipos de gripe activos esta temporada –H1N1 y H3N2– es el segundo el que está presentando mayor actividad e implicaciones clínicas, que pueden llevar al paciente a complicaciones de salud e incluso la muerte, según indicó el informe de los CDC que registra casos hasta el pasado 6 de enero. Hasta ese día se habían reportado 6,500 hospitalizaciones en el país y el mayor número de muertes se produjo en la penúltima semana del 2017, muy por encima de la tasa promedio según indicó la doctora Lynnette Brammer, al frente del equipo de vigilancia nacional de la influenza.



"Como la gripe es tan común, tendemos a minimizar su importancia", dice Aaron E Carroll, columnista de salud y pediatra que escribe para el New York Times en un nuevo artículo.

Está comprobado que la vacuna ayuda a reducir las probabilidades de que las complicaciones ocurran, así que al recibirla no sólo estás intentando prevenir el contagio (se sabe que no es 100% efectiva), sino también te proteges para que sea más corta y leve si llegas a contraerla.

Kyler murió por un shock séptico causado por la influenza.



Su madre contó que en Navidad estuvo con malestar y congestión nasal, pero días después empeoró con fiebre y tos. Cuando lo llevaron a un hospital cercano, desde donde lo trasladaron al UPMC Presbyterian en Pittsburgh, ya era demasiado tarde. No sobrevivió.

Un regreso de los síntomas con mayor severidad luego de una aparente mejora es una de las señales de que puede haber complicaciones derivadas de la influenza.

Madre de tres y maratonista, otra de las víctimas

La californiana Katie Oxley Thomas, madre de tres, también llevaba un estilo de vida muy saludable. Corría maratones y hacía yoga. Su familia jamás pensó que moriría de la gripe pero apenas 48 horas después de presentar síntomas falleció. Ordenaron una autopsia que tardará varios días.



"Estaba perfecta en la víspera de Año Nuevo y llamó a una amiga ese martes en la mañana diciéndole que tenía dolor de garganta. Para el miércoles estaba en la Unidad de Cuidados Intensivo. Los médicos nos dijeron que nunca habían visto algo similar y que esto no debía ocurrir", contó su hermana al Mercury News.

Katie desarrolló una neumonía y entró en shock séptico, al igual que Kyler, pero lo que no está claro en su caso es si fue debido a la influenza, o más bien por una herida infectada que tenía en la mano producto de un reciente accidente automovilístico y para la cual estaba en tratamiento luego de haber sido sometida a una cirugía que no fue 100% exitosa.

Su padre dijo que creía que Katie había recibido la vacuna.

42 personas, incluyéndola, menores de 65 años de edad han fallecido por la influenza desde octubre en California.

Su historia, la de Kyler, la de un niño de 4 años en California y muchas otras dejan claro que la influenza es mucho más que un mero resfriado y no debemos subestimarla.