5 cosas que hacer y 5 que evitar si tienes la gripe

En esta severa temporada de la gripe que aún no alcanza su pico y en la que se han diagnosticado más de 80,000 casos, es posible que no logres evitar contagiarte o que al menos conozcas a alguien que la tenga. Si olvidaste ponerte la vacuna es lo primero que deberías hacer ya que, aunque se sabe que su efectividad no es total, sí reduce el riesgo de sufrir complicaciones.

En todo caso, si lo más temido ocurre y contraes la influenza, te damos algunos consejos básicos sobre qué hacer y qué evitar:

Qué hacer

1. Si sufres de alguna afección crónica de salud como asma o diabetes, estás embarazada o tienes más de 65 años, ve al médico apenas sospeches que la tienes. Junto con los niños menores de 5 años, las personas con estas características forman parte de los grupos de riesgo y tienen más posibilidades de desarrollar complicaciones, por eso, es fundamental que consulten a un doctor. Este no sólo podrá hacer un examen que confirme el diagnóstico de la gripe o influenza, sino también recetar medicamentos antivirales que son más efectivos en acortar la enfermedad y aminorar su severidad si se toman durante las primeras 48 horas de presentar síntomas, aunque hay evidencia de que pueden ayudar si se comienza el tratamiento incluso después.

2. Hidrátate. El consejo de siempre también se aplica al resfriado común. Si has contraído la gripe es fundamental que te mantengas hidratado y bebas mucha agua, infusiones, jugos o el caldo de pollo, ese que nos hacía la abuela y obraba milagros. Los expertos indican que no hay que esperar a tener sed; es recomendable beber un vaso cada ahora y vigilar que los niños tengan siempre bien a mano el líquido. Esto ayuda no sólo a combatir la deshidratación que ocurre con frecuencia cuando hay fiebre alta, sino también a suavizar las secreciones.



3. Prueba algunos remedios caseros. Entre los remedios caseros que se han puesto en boga durante esta temporada de la influenza están la miel de manuka, que goza de buena reputación para combatir los virus, y el extracto de la baya del saúco, comúnmente conocida como edelberry. Durante las últimas semanas este producto se ha agotado en numerosas cadenas de farmacias en EEUU y muchas personas dan fe de sus beneficios en acortar la duración de la enfermedad. Otros remedios de siempre son el limón, que se puede añadir a las infusiones aportando un agradable sabor; el ajo, uno de los alimentos a los que se atribuyen mayores propiedades antivirales, y el orégano o su aceite.

También: ventila la habitación y usa un humidificador. El aire fresco y los rayos de sol, así como ventilar bien el lugar donde esté el paciente es muy recomendable, no solo para mantener las medidas higiénicas que recomiendan los expertos para reducir el riesgo de contagio sino también ayudar al confort del enfermo. Un humidificador también puede ayudar con la congestión y la tos. Eso sí, asegúrate de limpiarlo muy bien siguiendo las instrucciones del fabricante.



4. Lávate las manos con frecuencia y tapa tu boca al estornudar o toser. La influenza es muy contagiosa y aunque hay estudios que indican que podemos transmitirla incluso con tan solo respirar, hay que tomar todas las medidas necesarias para evitar pasarla a otras personas. Lavarse frecuentemente las manos con agua caliente y jabón es fundamental, así como desinfectar cualquier superficie que toques. Lo ideal es que mientras duren los síntomas permanezcas aislado una habitación y no compartas el baño con más nadie. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, se puede infectar a otras personas desde un día antes de presentar síntomas hasta 5 o 7 después de haber enfermado, aunque niños y personas con ciertas condiciones de salud pueden contagiarla durante más tiempo.

5. Descansa. Reposar en cama es lo que más apetece cuando se atraviesa un proceso gripal y también lo que necesita el cuerpo. En un lugar cómodo, sin pasar frío pero tampoco tapándonos demasiado para evitar generar más calor y la consecuente deshidratación. Buen momento para terminar esa novela, escribir al primo lejano o terminar tu serie favorita.

Qué no hacer

1. Mantenerse completamente tumbado. Aunque apetezca, mantenerse tumbado (acostado en una posición completamente horizontal) puede no ser la mejor idea porque esta posición dificulta toser de forma eficiente y las bacterias pueden quedarse atrapadas en el aparato respiratorio. En el peor de los casos esto podría desembocar en una neumonía, una de las complicaciones más peligrosas de la gripe. Por eso, procura acostarte más 'sentado', con la ayuda de varias almohadas.



2. Beber alcohol, bebidas con cafeína o fumar. Aunque antes se recomendase el licor para no pocos males, e incluso se echase un chorrito de algún licor fuerte al vaso de leche, los médicos desaconsejan el consumo de bebidas alcohólicas ya que, entre otras cosas, contribuyen a la deshidratación. El tabaco es insano siempre, pero más todavía cuando los pulmones están tratando de expulsar las partículas del virus al exterior. En cuanto a las bebidas con cafeína, mejor apostar por agua, infusiones o zumos.

3. Tomar antibióticos. Un virus ocasiona la gripe, de forma que solo los antivirales harán efecto. Los antibióticos sirven para tratar las infecciones causadas por bacterias. Dicho lo cual, un médico puede decidir recetar antibióticos para tratar posibles complicaciones si, por ejemplo, un paciente lleva muchos días con fiebre y teme que desemboque en una infección bacteriana como una bronquitis.



4. Ir a la oficina o la escuela. Es fundamental quedarse en casa y descansar todo lo que se pueda. Pero además, cuando un enfermo sale a su oficina o centro de estudios puede propagar el virus entre sus compañeros. Los CDC recomiendan que las personas afectadas no vuelvan a sus centros de trabajo hasta que no hayan estado libres de fiebre durante 24 horas sin haber usado ninguna medicación anti-térmica.

5. Postergar la búsqueda de atención médica si te sientes demasiado mal o no mejoras. Aunque la mayoría de las personas logrará recuperarse de la gripe sin problemas, en algunos casos esta puede complicarse y hasta desencadenar la muerte. Hay que estar muy pendiente de si hay señales de complicaciones, un malestar demasiado severo o dificultad respiratoria. Un regreso de los síntomas con mayor severidad luego de una aparente mejora es una de las señales de que puede haber complicaciones derivadas de la influenza. Se han visto casos como el de un joven de 21 años que era atleta y creyó que podría curarse por sí solo, pero falleció. En pocas palabras: no restes importancia a la influenza.