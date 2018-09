80,000 personas fallecieron en la temporada de la gripe 2017-2018: la peor en cuatro décadas

Así lo reveló el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) , Robert Redfield, en una entrevista con Associated Press donde explicó que la cepa predominante en la temporada 2017/2018, la h3n2, está asociada a mayores hospitalizaciones y muertes, especialmente entre ancianos y niños.

En años recientes, la tasa de mortalidad ha variado de 12,000 a 56,000 -mucho más baja que la reportada durante la temporada 2017/2018-. Desde el invierno de 1976 no se venían tantos decesos por esta causa .

Las autoridades sanitarias no tienen una forma infalible de medir la cantidad de muertes por gripe por año. Como es tan común, no todos los casos son reportados, ni tampoco se incluye la influenza en los certificados de muertes originadas a consecuencia de complicaciones de la gripe como lo pueden ser la neumonía y la sepsis. Por eso se usan modelos estadísticos que son revisados periódicamente. La cifra de 80,000 muertes es preliminar, pero Redfield aclaró que no esperan que disminuya.