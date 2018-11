TIJUANA, México.– Le llovió sobre mojado al salvadoreño David Benítez: lleva más de 20 días con gripe y este jueves no encontraba dónde cubrirse de la tormenta que inundó el campamento para migrantes centroamericanos en esta ciudad fronteriza donde espera para pedir asilo en Estados Unidos.

"Aquí no sabemos si nos tapamos de la lluvia o nos subimos a algo para no estar en la ‘alberca negra’", dice en tono irónico este hombre que aún no decide si regresar a su país o mudarse a la explanad a El Barretal, el nuevo refugio que habilitaron el Instituto Nacional de Migración (INM) y otras entidades del gobierno mexicano para albergar –al menos– a la mayor parte de los 6,150 miembros de la caravana migrante. La mudanza será voluntaria y empieza esta misma noche.