"Que no sepan de uno es tremendo"

"La verdad que no sepan nada de uno es bien tremendo. Cuando estábamos en Sonora no supimos nada durante 14 días. Nada", contó Chávez, quien viaja acompañado de su hijo Jossian, de 22 años. Los dos llevan un teléfono, pero solo recibe llamadas de Centroamérica. Para conversar con otros familiares a través de las redes sociales, su hijo le paga a un cibercafé que está cerca del refugio.

Cuando nadie contesta

Miguel Hernández, de 25 años, intentó llamar a su hermana en El Salvador, pero no tuvo suerte. "No la encontré, pero no tengo tanto apuro. Hablé con ella hace una semana; no sabían nada de mí. Le dije: ‘sigo vivo, estoy bien’. Me aguanté las ganas de llorar", relata este joven.