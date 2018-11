En medio del caos, tres hermanas sobrellevan su nueva realidad como migrantes de la caravana

"Caminamos mucho, queríamos agua y más agua"

A ella le gusta bailar, es fan de la película de Disney 'Frozen' porque "desde que era bebé mi mamá me las ponía" y cuenta que también ve cine de terror porque "no le tiene miedo a nada".

Amenazas, atentado y riesgo

Derian narra que a él lo agarraron un día en la calle: "yo iba para la casa a comer porque era taxista, en un momento llegan y me detienen y me bajan del carro, me dicen que tengo 24 horas para pertenecer a la pandilla 18 y que si no lo hacía me iban a matar".