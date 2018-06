El gobierno de Trump convierte la amenaza de separar familias en una política real en la frontera

La separación de familias en la frontera ya no es retórica política. Centenares de casos llegan a manos de abogados en múltiples puntos de la frontera. Sin un patrón claro, los afectados son tanto indocumentados que cruzaron de forma ilegal como inmigrantes que pidieron asilo en los puertos oficiales de entrada.

Hay madres contra quienes no se presentaron cargos criminales, como Mirian; otras que fueron separadas de sus hijos por haber cruzado el Río Grande, como Norma; y también hay algunas cuyos hijos ya fueron entregados a familias de acogida aunque ellas no han sido sentenciadas, como Sindy.

El gobierno no presenta cifras para mostrar cuántas separaciones han ocurrido, pero grupos activistas aseguran que es ya una suerte de rutina.