Activistas denuncian que al menos 6 padres de la caravana de migrantes fueron separados de sus hijos

"No quiero que me separen"

En una grabación obtenida a través de la organización Pueblos Sin Frontera, María narra que solo le explicaron que sus hijos no podían estar en el mismo lugar al que ella sería llevada y que serían trasladados a "donde hay más niños". Eso a pesar de que ella asegura haber probado con documentos el parentesco con los menores. "Me dijeron: 'Tiene 10 minutos para que se despida de ellos' (...) El niño más grande al escuchar eso comenzó a llorar y me decía llorando: 'Mami, no quiero ir, no quiero que me separen'".